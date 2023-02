iptu-de-aracaju:-boleto-para-pagamento-pode-ser-impresso-pela-internet

O pagamento em cota única garante o desconto de 7,5% aos contribuintes que não possuem débitos com o município. Portal do contribuinte

Os boletos de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Aracaju já podem ser impressos no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz).

Calendário do IPTU para 2023

Para acessar, basta entrar no site da fazenda. O pagamento em cota única garante o desconto de 7,5% aos contribuintes que não possuem débitos com o município e de 2,5% para aqueles que estão inadimplentes. No caso do parcelamento, as parcelas já são previamente definidas levando em consideração o valor total do tributo. O pagamento da primeira parcela foi estendido para o próximo dia 6 de fevereiro.

Segundo a prefeitura, para 2023, há o reajuste máximo de 7,96%, acompanhando o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado entre os meses de novembro/2021 e outubro/2022.

