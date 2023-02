IPTU em Campos pode ser quitado em cota única com desconto de 7% até 15 de fevereiro

Depois, desconto para cota única para 3% para quem quitar até o dia 10 de março. O pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 segue com desconto de 7% em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a Prefeitura, o benefício vale para o contribuinte que quitar em cota única até o dia 15 de fevereiro de 2023.

Os contribuintes que realizarem o pagamento no mesmo formato até o dia 10 de março terão menor desconto. Ainda de acordo com a prefeitura, a diminuição estipulada é de 3%.

Além do pagamento em cota única, o IPTU 2023 também pode ser parcelado em até 10 vezes, com parcelas mínimas de R$ 78,36.

A emissão da guia de pagamento do tributo estava prevista para ser liberada no dia 25, mas foi antecipada na última segunda-feira (23), pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Fazenda.

Segundo o executivo municipal, o objetivo é oferecer maior capacidade de planejamento e comodidade para o contribuinte. O documento pode ser emitido pelo portal da Secretaria Municipal de Fazenda.

Neste ano, o IPTU não foi reajustado, incidindo sobre ele apenas a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

IPTU 2023 – Datas das cotas ao longo do ano (parcelado):

Cota 1 – 10/03/2023

Cota 2 – 10/04/2023

Cota 3 – 10/05/2023

Cota 4 – 12/06/2023

Cota 5 – 10/07/2023

Cota 6 – 10/08/2023

Cota 7 – 11/09/2023

Cota 8 – 10/10/2023

Cota 9 – 10/11/2023

Cota 10 – 11/12/2023

