IPTU em Porto Velho: veja descontos, opções de parcelamento e o que fazer em caso de imposto atrasado

Moradores de Porto Velho já podem consultar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. Portal Semfaz Porto Velho

Reprodução/Leandro Morais

A partir desta quarta-feira (1º), moradores de Porto Velho já podem consultar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. Para ter acesso, é necessário:

Acessar o portal virtual da Semfaz e

Informar a inscrição imobiliária.

A inscrição imobiliária pode ser consultada nos carnês antigos de IPTU, pois fica impressa no documento.

Veja perguntas e respostas sobre o IPTU:

Quando os carnês serão entregues?

A partir de 15 de março, os carnês físicos começarão a ser entregues à população.

Haverá desconto para quem pagar antes?

A prefeitura oferece descontos aos contribuintes. Os pagamentos podem começar a ser feitos em fevereiro, mas é preciso ficar atento aos prazos finais para conseguir descontos.

Até 31 de março, o desconto é de 20%; até 28 de abril, o desconto é de 15%; até 31 de maio, o desconto é de 10%.

Posso parcelar o valor?

Sim, é possível parcelar o valor do IPTU. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, as mensalidades podem ser divididas em 10 meses, sem os descontos oferecidos.

Posso pagar o IPTU via pix?

Não. O pagamento só poderá ser feito em uma agência bancária autorizada.

Meu IPTU tá atrasado e agora?

O contribuinte que estiver com o imposto predial atrasado, deverá procurar, até o dia 31 de março, a Procuradoria Geral do Município (PGM) para negociar as dívidas que estão com desconto de até 100% de multa e juros.

Consigo emitir o IPTU pela internet?

A impressão das guias já está disponível no portal da Semfaz para os lotes da primeira etapa do lançamento. O documento deve estar disponível no site até 31 de março.

IPTU mais caro

Neste ano, a prefeitura informou que o IPTU deve estar mais caro, pois a administração municipal atualizou a Planta Genérica de Valores (PGV).

“A decisão ocorreu porque os imóveis cadastrados no município ainda constavam com valores venais praticados no ano de 2003, não havendo atualização desde então”, informou o município.

Vittorio Rienzo