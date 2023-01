IPTU em São Carlos: prefeitura começa envio de carnês; saiba como pagar online ou por PIX

As taxas começam a vencer em 13 de fevereiro e quem paga à vista tem desconto de 10%. A previsão da prefeitura é arrecadar R$ 155 milhões. Carnê do IPTU de São Carlos 2023

Divulgação

A Prefeitura de São Carlos (SP) começou a enviar pelos Correios os 137 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nesta quinta-feira (26).

As taxas começam a vencer em 13 de fevereiro, para a região central, e também podem ser pagas online ou via PIX. (veja abaixo como fazer).

O imposto teve correção de 6,47%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). A previsão da prefeitura é arrecadar R$ 155 milhões.

Como pagar pela internet e PIX

Para retirar o carnê pela internet, o munícipe precisa apenas acessar o site da Prefeitura de São Carlos. O contribuinte deve informar o número da inscrição imobiliária, que consta no carnê do ano passado.

Todas as guias estão com o QR Code, que possibilita a leitura por celular, e o pagamento pode ser realizado online tanto da cota única quanto de forma parcelada.

Prefeitura começa a enviar carnês de IPTU em São Carlos

Rodrigo Sargaço/ EPTV/Arquivo

Descontos e dúvidas

O IPTU já vem com 10% de desconto para os contribuintes sem dívidas. Quem paga à vista recebe mais 10% de desconto. Os beneficiários do IPTU Verde podem ter até mais 4% de desconto, totalizando 24% desconto.

Caso necessário, é possível obter a segunda via no site da Prefeitura ou presencialmente no SIM – Serviços Integrados do Município, na Rua Major José Inácio, 2114 – Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3362-2960.

