IPTU itinerante chega aos distritos de Comendador Venâncio e Raposo, em Itaperuna, no RJ

Ações serão a partir desta terça-feira (21) para auxiliar os contribuintes que têm dificuldades para acessar o carnê do imposto pela internet. O projeto IPTU Itinerante chegará aos distritos de Comendador Venâncio e Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a partir desta terça-feira (21).

Em Comendador Venâncio, o projeto chega nos dias 21 e 22. Em Raposo, a ação será nos dias 23, 24 e 25.

A Impressão online do carnê do IPTU 2023 já está liberada pela internet, mas a ação itinerante é para aqueles que têm dificuldades de imprimir ou ir até à Prefeitura para pegar o carnê de pagamento dos tributos do imóvel.

“Sabemos que muitas pessoas dependem de outras para resolver essas pendências de um imóvel, sendo assim, o IPTU itinerante vai ajudá-las a emitir o carnê para que os contribuintes possam colocar em dia o pagamento dos tributos da inscrição dos imóveis”, disse a secretária municipal de Receita, Martha Valéria Esposti.

Neste ano, o município tem uma novidade que é a lei do Bom Pagador, com desconto extra de 10% no pagamento da cota única, ou seja, o desconto fica em 20%.

“Esse benefício é exclusivamente para os contribuintes que estiverem em dia com seus impostos, sem débitos e parcelamentos da dívida ativa. E desconto de mais 5% para aqueles que estiverem em dia com os parcelamentos da dívida ativa, ou seja, 15% de desconto no total na cota única”, disse Martha.

A cota única para todos os contribuintes permanece com desconto de 10% e o valor também pode ser parcelado em até 10 vezes.

Para aqueles que não conseguirem imprimir o carnê, a opção é se dirigirem à sede da Prefeitura na rua Izabel Vieira Martins, 131, no bairro Cidade Nova, e solicitar a impressão dos boletos. O pagamento deverá ser realizado nas agências da Caixa Econômica, Itaú ou Bradesco.

Confira a programação do IPTU Itinerante

Comendador Venâncio

Data: 21/03/2023 (terça-feira) e 22/03/2023 (quarta-feira)

Local: Estação Ferroviária – Av. Bruno da Silveira, s/nº, Centro

Horário: 10h às 16h

Raposo

Data: 23/03/2023 (quinta-feira), 24/03/2023 (sexta-feira) e 25/03/2023 (sábado)

Local: Escola Municipal Santa Paz – Avenida Coronel Balbino, 234

Horário: 10h às 16h

pappa2200