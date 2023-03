iptu-sem-aumento:-um-direito-para-quem-ajuda-a-construir-uma-cidade-melhor

Cidade de Jacareí Dia

Prefeitura de Jacareí – Foto arquivo

Cuidar com carinho da Educação, da Saúde, da Mobilidade Urbana e de muitas outras áreas é sempre um desafio. Por isso, a Prefeitura de Jacareí faz questão de tratar com respeito quem ajuda a construir uma cidade melhor todos os dias: você, cidadão.

Pensando nisso, pelo sétimo ano consecutivo, o IPTU não terá aumento em nossa cidade. É uma maneira da Prefeitura retribuir a quem contribui e reassumir o compromisso de proporcionar a você uma cidade mais justa, humana e desenvolvida.

Como todo ano, você pode esperar o boleto chegar até o seu endereço. Mas caso queira, também é possível fazer o download e imprimir a segunda via por meio do site da Prefeitura: http://www.jacarei.sp.gov.br (opção “2ª via de tributos”).

Cidade de Jacareí Noite

Prefeitura de Jacareí – Foto Arquivo

Fique atento: a data de vencimento da cota única é no dia 15 de março, e você ainda garante desconto de 10%, caso esteja em dia com a Prefeitura, ou de 5% mesmo que tenha alguma dívida. Caso opte, também pode parcelar em até 10 vezes, porém sem desconto. O vencimento da primeira parcela também será no dia 15.

Para mais informações, acesse: http://www.jacarei.sp.gov.br

valipomponi