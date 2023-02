Pelo 4º ano consecutivo, a Santa Casa participa da campanha e pede a colaboração dos contribuintes. Em 2022, instituição arrecadou R$ 1,5 mi e conseguiu ampliar atendimento do SUS. IPTU Solidário em Rio Claro destina 50% do imposto a entidades beneficentes

Os contribuintes de IPTU de Rio Claro (SP) que pagam a parcela única do imposto podem destinar metade do valor para entidades assistenciais sem fins lucrativos da cidade.

Veja como fazer:

1. Assim que receber o carnê do IPTU, entre em contato com a entidade que quer ajudar, ela vai orientar como deve enviar as informações. A entidade faz o cálculo dos 50% e solicita o CPF para emitir uma declaração para que você assine autorizando-nos a captar o respectivo valor.

2. O contribuinte faz a transferência ou depósito do valor para a conta bancária informada e envie o comprovante para a entidade, que encaminha para a prefeitura.

3. A nova guia com o valor já descontado do IPTU doado será enviada para a entidade que repassa para o contribuinte, juntamente com um certificado que comprova a quitação de parte do débito do imposto mediante doação via lei de incentivo fiscal (os 50% doados anteriormente).

A ação vale apenas para o pagamento do imposto em cota única.

Santa Casa participa ada campanha

Pelo quarto ano consecutivo, a Santa Casa participa da campanha e pede a colaboração dos contribuintes.

“Para doar é simples: basta somente enviar uma cópia da cota única do IPTU para a Santa Casa. O hospital monta um processo, devolve para o contribuinte e aí o contribuinte faz um depósito de 50% do valor na conta da Santa Casa e aí depois a gente entrega o boleto com o restante do valor que tem que ser pago para a prefeitura”, explicou o vice-provedor da Santa Casa, Jorge Pedro.

Não é cobrado nenhum valor a mais do contribuinte. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os interessados devem entrar em contato com o hospital pelo WhatsApp (19) 99883-2016.

Ação em 2022

Santa Casa de Rio Claro

Divulgação/Prefeitura de Rio Claro

No ano passado, a ação arrecadou R$ 1,5 milhão. O valor serviu para fazer uma reforma de ampliação no atendimento do Pronto Socorro e aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico.

Este ano, o hospital explicou que há várias outras demandas pré-definidas e que deverão ser realizadas com a arrecadação do IPTU Solidário.

“Nossa meta é arrecadar R$ 2 milhões. E voltar todo o recurso para obras e investimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). São diversas as áreas que serão atendidas: tem a reforma dos quartos, tem a reforma da maternidade, tem compra de equipamentos para o centro cirúrgico”, explicou Pedro.

