IPVA 2023: termina nesta sexta-feira prazo para pagamento com desconto por antecipação no RS

Conforme governo do estado, adiantamento do tributo pode representar uma redução de até 22,4%. Motoristas que optaram pelo parcelamento precisam ficar atentos ao vencimento da terceira cota.

Reprodução/RBS TV

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para o pagamento com desconto por antecipação do IPVA 2023 no Rio Grande do Sul. Os motoristas que realizarem a quitação do tributo até o fim do dia podem ter um abatimento de até 22,4% do valor.

O adiantamento do imposto oferece redução automática de 3%. Além disso, há o desconto do programa Bom Motorista – que pode chegar a 15% para os condutores que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito – e do Bom Cidadão, que pode oferecer 5%.

Os motoristas que optaram pelo parcelamento precisam ficar atentos ao vencimento da terceira cota do IPVA 2023, que ocorre também nesta sexta. Há, ainda, a opção de pagamento em parcela única, com o prazo vencendo em abril, conforme o número final da placa. (Veja abaixo o cronograma)

As consultas podem ser feitas no site do IPVA ou no aplicativo IPVA RS.

Vencimento IPVA 2023

Bom Motorista

Tem direito ao desconto o motorista que não tenha cometido infração de trânsito nos últimos meses.

Sem multas desde novembro de 2021: desconto de 5%

Sem multas desde novembro de 2020: desconto de 10%

Sem multas desde novembro de 2019: desconto de 15%

Bom Cidadão

O IPVA tem desconto para quem registra o CPF em notas fiscais no estado.

150 notas ou mais: desconto de 5%

Entre 100 e 149 notas: desconto de 3%

Entre 51 e 99 notas: desconto de 1%

Como pagar

Pix: consultar no site ou no aplicativo, gerando um QR Code; no caso de parcelamento, deverá ser gerado um a cada mês;

Bancos: Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente para clientes).

