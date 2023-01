IPVA no Ceará terá redução média de 4,95% em 2021

Secretaria da Fazenda do Ceará anunciou datas de pagamentos do imposto para o próximo ano. Os motoristas poderão realizar consultas e emitir certificado no aplicativo ‘Meu IPVA’. IPVA 2021 em Fortaleza

Thiago Gadelha/ SVM

O IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no Ceará terá uma redução média de 4,95% em 2021 em relação a este ano, segundo informou nesta terça-feira (29) a titular da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fernanda Pacobahyba.

Confira o valor do IPVA de todos os veículos

Os motoristas que pagarem a cota única até o dia 29 de janeiro terão desconto de 5%. Quem optar pelo parcelamento, sem desconto, poderá parcelar em até cinco vezes, sendo a primeira em 10 de fevereiro e a última em 10 de junho.

Os boletos para pagamento estarão disponíveis para os proprietários de automóveis no site da Secretaria da Fazenda. O documento pode ser obtido também pelo aplicativo “Meu IPVA”, disponível gratuitamente nas lojas Play Store (para aprelhos de celular Android) e App Store (aparelhos iPhone). Os boletos podem ser emitidos a partir de 1º de janeiro.

Data de pagamento do IPVA 2021 no Ceará

Em 2021, mais de 2.25 milhões de veículos serão tributados no Ceará, o que gerará uma arrecadação de R$ 1,12 bilhão. Do montante recolhido, metade vai para os cofres estaduais e a outra metade fica com os municípios nos quais os veículos têm sede

Os contribuintes também poderão fazer consultas no aplicativo “Meu IPVA”, além de emitir o Certificado de Arrecadação do Estado (DAE), através da plataforma, que está disponível no Play Store e App Store.

Alíquotas

Alíquota do IPVA 2021Y no Ceará

As alíquotas do imposto terão variação de 0,5% a 3,5% a depender do valor total dos veículos. Conforme a Sefaz-CE, a maior parte da frota de veículos do estado tem percentual de alíquota de 3,5%.

Além disso, o órgão também informou que motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, de até 125 cilindradas pagarão a alíquota de 1%, no caso de não possuir infração de trânsito;.

Já os veículos de grande porte, como ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de locadoras pagarão 1%.

As instituições que farão parte da rede arrecadadora incluem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú, casas lotéricas e a rede Pague Menos.

Terão direito à isenção do IPVA pessoas com deficiência (PcD), assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Mais caro e mais barato

A Ferrari F12 Berlineta é o automóvel com IPVA. O total pago de imposto será no valor de R$ 67 mil reais. O valor venal do veículo é de R$ 1,9 milhão, fabricado em 2013, com alíquota de 3,5%, de acordo com a Sefaz-CE. O automóvel tem potência para rodar com velocidade máxima de 340 km/h.

Em relação a motocicletas, o modelo com imposto mais caro será a linha Harley-Davidson, fabricada em 2020, com imposto de R$ 5,2 mil, com capacidade para rodar 300 km/h.

Assista às notícias do Ceará no G1 em 1 minuto:

IPVA Ceará 2021

Arte/G1

Vito Califano