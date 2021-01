Irama, perchè è finita con Giulia De Lellis? Spunta la verità

Giulia De Lellis è una delle donne del mondo dello spettacolo più chiacchierate nella cronaca rosa per via della sua vita sentimentale, sia per il tira e molla con Andrea Damante, che per gli amori di transito nati nel frattempo fino alla relazione con Carlo Berretta. La domanda capite del nostro articolo oggi è la seguente: perché mai è finita tra l’influencer e Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis dopo il percorso fatto a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip ha visto la sua carriera da influencer con milioni di follower, concentrando le sue attività nel campo della moda, nei settori beauty e make – up. Nel frattempo, Giulia De Lellis ha sempre fatto parlare di sé anche per via del legame tra lei e Andrea Damane per i quali i fan sperano ancora in un happy ending, nonostante i due ormai abbiano intrapreso un percorso diverso.

Comunque sia, oggi l’attenzione mediatica si concentra su una passata relazione d’amore tra Irama e Giulia De Lellis, ecco perché.

“La mia storia con Giulia…”

Era l’inverno del 2018 e alla radio passata Bella e Rovinata una canzone scritta da Irama, con un testo molto forte e che parla di una giovane donne che lavora sodo per realizzare i suoi sogni conquistando un ‘vestito da sfilata’. Poco dopo lo scoop: Irama e Giulia De Lellis avvistati insieme, flirt poi confermato anche da Maria De Filippi a Tu si que vales mentre il vincitore di Amici si esibisce mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova in platea ad aspettarlo.

Irama è stato il primo a far battere il cuore di Giulia De Lellis a seguito della grande delusione derivante dalla fine della relazione con Andrea Damante. La coppia si fa notare anche al Festival di Sanremo nel 2019, ma i due si lasciano qualche settimana dopo quell’esperienza importane per il cantante. A comunicare la rottura è stato lo stesso Irama che su social scrive: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Il messaggio che parla della rottura conclude con la seguente provocazione alla stampa: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.

Perché la coppia si è lasciata?

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla fine della loro relazione nessuno, ancora oggi, conosce i reali motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi, anche se in quelle settimane Spy ha fatto riferimento a un weekend romantico per Irama nel cuore di Parigi insieme Victoria Stella, sua attuale compagna.

In questo stesso frangente, Giulia De Lellis sembrerebbe proprio che avesse ripreso a rifrequentare Andrea Damante e il riavvicinamento in questione, anche se il gossip poi non è mai confermato, sarebbe alla base dell’addio tra l’influencer e Irama.

