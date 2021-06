irina-shayk-e-kanye-west-insieme:-ecco-come-ha-reagito-bradley-cooper,-ex-della-modella

Il gossip del momento è la relazione inattesa tra Kanye West e Irina Shayk, paparazzati insieme in Francia al compleanno di lui, a pochi mesi dalla separazione tra il rapper e Kim Kardashian. Come l’ha presa Bradley Cooper, ex compagno della Shayk e padre di sua figlia Lea, di 4 anni? Sembra che abbia reagito con molta sportività e nonchalance a quanto fanno sapere i tabloid d’oltreoceano: la sua relazione con la modella russa è finita nel 2019 dopo quattro anni insieme.

Cosa pensa Bradley Cooper della storia tra Kanye West e Irina Shayk

Us Weekly ha parlato con una fonte esclusiva vicina all’attore de Il lato positivo: “Bradley sostiene pienamente chiunque Irina scelga di frequentare. Vuole solo che sia felice“. Pare che tra i due ex ci sia un’amicizia sincera: “Bradley e Irina non sono solo in buoni rapporti come cogenitori, sono anche amici intimi e condividono cose personali tra loro“. Già in precedenza, a febbraio, sempre US Weekly aveva sentito una persona amica della coppia, che aveva spiegato come il legame tra Cooper e la Shayk funzionerebbe a meraviglia: “Sono in buoni rapporti e sono molto rispettosi l’uno dell’altro, rendendo il processo di co-genitorialità molto più fluido. In questo momento, stanno meglio come amici. L’obiettivo di Bradley è ed è sempre stato il bene di sua figlia e sua madre [Gloria Campano], che adora. Saranno sempre al primo posto. Quello di Irina, ovviamente, è sua figlia e poi il lavoro di modella che sta svolgendo“.

West e Irina Shayk paparazzati in Francia

Le foto pubblicate dal Daily Mail (in basso) sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, rivelando che Kanye West ha voluto al suo fianco Irina Shayk per festeggiare il suo 44esimo compleanno in un elegante hotel della Provenza. Con loro c’erano anche alcuni amici, ma Tmz, sentendo fonti vicine ai due vip, ha assicurato che il rapper e la top model sono coinvolti sentimentalmente, anche se ancora non è chiaro quanto la relazione sia seria. “Irina e Kanye hanno passato del tempo insieme e si sono conosciuti“, ha rivelato un’altra fonte a Us Weekly. “Lui ha sempre pensato che lei sia bella e non vedono l’ora di vedere come andrà“.

La reazione di Kim Kardashian

Il sito americano ha parlato anche con qualcuno che conosce Kim Kardashian: “A Kim non dispiace, perché ha visto quanto Irina sia tranquilla e rispettosa dopo aver rotto con Bradley“. Nel caso di West e della Kardashian, la separazione è molto più recente. I due hanno annunciato il divorzio a febbraio 2021, dopo 7 anni di matrimonio e 4 figli. Nel suo reality show, la socialite americana ha ammesso di aver sofferto molto per quello che percepisce come un fallimento personale. Eppure, sembra che abbia preso bene la notizia della frequentazione tra l’ex e la Shayk, perché il suo unico interesse sarebbe quello di tutelare i loro figli. Il giorno del compleanno di West, mentre lui era in Francia con Irina, Kim ha pubblicato un messaggio di auguri all’ex: “Buon compleanno, ti amerò per la vita“.