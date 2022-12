iris-al-forno,-la-colazione-siciliana-da-preparare-e-gustare-a-natale

Le iris al forno sono dei dolci tipici della pasticceria siciliana, delle morbide brioscine, ricoperte di zucchero a velo, e ripiene di ricotta e gocce di cioccolato. Le iris al forno, si possono definire la versione leggera di quelle tradizionali, che sono rigorosamente fritte. Queste brioscine, sono il dolce preferito dai palermitani per la colazione e/o la merenda al bar.

Ingredienti delle Iris siciliane

per le brioscine:

500 gr di farina manitoba

250 gr di latte

1 uovo

1 gr di sale

80 gr di zucchero

25 gr di lievito di birra fresco

40 gr di sugna

La crema di ricotta:

350 gr di ricotta di pecora

180 gr di zucchero a velo

1 bustina di vanillina

Gocce di cioccolato fondente

Per completare

Zucchero a velo

Procedimento:

Per preparare le iris al forno, mettete la ricotta in un colino, posizionatela in frigo per almeno tre ore in modo da farle perder il siero. Sciogliete il lievito in poco latte, poi mettete la farina in una ciotola, unite lo strutto, lo zucchero, e il latte restante, iniziate ad amalgamare, poi unite il lievito.

Sbattete velocemente l’uovo ed unitelo all’impasto, unite anche il pizzico di sale. Impastate, fino ad ottenere un panetto liscio, formate una palla, posizionatela nella ciotola coperta da pellicola e fatela lievitare per due ore.

Trascorso questo tempo, dividete l’impasto in pezzetti da cinquanta grammi, formate delle palline, posizionatele su una teglia rivestita da carta forno, e fatele lievitare per un’altra ora. Trascorso i tempi di riposo, passate la ricotta al setaccio, unite lo zucchero, la vanillina e la goccia di cioccolato, mescolate tutto.

Schiacciate le palline, formando un incavo per mettere la crema di ricotta, richiudetele e posizionatele nuovamente sul foglio di carta forno, per gli ultimi trenta minuti di riposo. Trascorso questo tempo, spennellate la superfice delle palline con il latte e infornate in forno preriscaldato a 180° per dieci minuti. Sfornate, lasciate intiepidire e terminate con lo zucchero a velo prima di gustare.

