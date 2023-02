Um escâner corporal identificou um volume estranho na região íntima da mulher de 42 anos. Irmã de detento é flagrada com maconha na calcinha em presídio de Taubaté, SP

Divulgação/SAP

Uma mulher de 42 anos foi flagrada com maconha na calcinha durante uma visita ao CDP (Centro de Detenção Provisória) Doutor Félix Nobre de Campos, em Taubaté (SP), no domingo (12). Ela é irmã de um homem preso na unidade.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o escâner corporal identificou um volume estranho na região íntima da mulher durante o procedimento que é feito antes das visitas.

Uma policial penal que acompanhava a imagem gerada pelo equipamento questionou a mulher sobre o volume e a suspeita admitiu ter escondido um invólucro de droga na região íntima do corpo.

Foram encontrados 93 gramas de maconha. A droga foi encaminhada à delegacia da cidade, que fez o registro do boletim de ocorrência. O irmão da suspeita foi conduzido para cela uma disciplinar e vai responder pelo caso em apuração interna.

Divulgação/SAP

