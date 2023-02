Irmã de governador de Roraima é alvo da PF em operação que mira lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal

Agentes federais estiveram na casa de Vanda Garcia de Almeida, irmã de Antonio Denarium (PP), e do sobrinho dele, Fabrício de Souza Almeida. Ação mira esquema suspeito de movimentar R$ 64 milhões em dois anos. Denarium não é investigado. Vanda Garcia e o irmã do governador de Roraima Antonio Denarium

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo de ouro ilegal. Entre os alvos estão a irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), Vanda Garcia de Almeida, e o sobrinho dele Fabrício de Souza Almeida.

Policias federais foram à casa de Vanda Garcia ainda na madrugada, no bairro São Vicente, zona Sul. O g1 fez contato com ela via redes sociais e telefone, mas ela ainda não respondeu. Não há suspeita de envolvimento do governador.

Na casa do sobrinho, que é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), a PF encontrou nove armas. Em 2010, Fabrício foi preso com diamante em Rondônia. O g1 tenta contato com a defesa dele.

A suspeita da PF é que a lavagem de dinheiro era de extração ilegal de ouro da Terra Indígena Yanomami. O território enfrenta uma grave crise humanitária em razão da ação devastadora de garimpeiros que exploram ilegalmente próximo às comunidades indígenas.

Sobrinho do governador, Fabrício de Souza Almeida

Além da irmã e do sobrinho, outros parentes do governador estão entre os alvos da buscas da PF.

Em nota, o governador disse que recebeu a notícia da operação “e desconhece o teor da investigação contra sua irmã, Vanda Garcia, e espera que as eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei”, e se colocou “à disposição para todo e qualquer esclarecimento”. Ele disse o mesmo sobre o sobrinho.

Uma equipe de reportagem da Rede Amazônica esteve na casa de Vanda, onde a PF fez as buscas, mas ninguém apareceu do lado de fora.

À tarde, o g1 também foi ao local e foi atendido por uma funcionária da casa. Ela não soube informar onde a irmã do governador estava e nem que horas voltaria para casa.

A ação, chamada de operação BAL, mira um esquema suspeito de movimentar R$ 64 milhões em dois anos. Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco.

Piloto de avião que trabalha no garimpo ilegal mostra ouro extraído do território Yanomami, em Alto Alegre, Roraima

O objetivo da operação é investigar uma organização criminosa que estaria por trás do esquema de lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

Durante as buscas, agentes encontraram cinco toneladas de cassiterita na casa de um dos alvos. A suspeita é que o minério tenha sido extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami.

PF encontrou toneladas de cassiterita na casa de um dos alvos da operação BAL

A investigação começou após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro em uma rodovia em Roraima. Os agentes suspeitaram dos suspeitos.

Armas apreendidas na casa de um dos alvos da operalção BAL, da PF

“Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos”, diz a PF.

De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro é oriundo de compra e venda de ouro ilegal. Os suspeitos são investigados pelo uso de empresas de fachada para dar aspecto de legalidade às transações financeiras.

“Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.”

PF foi à casa da irmã do governador de Roraima em oepração contra lavagem lavagem de dinheiro de comércio ouro ilegal

Operação BAL – o nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o estado de Roraima no momento.

Armas apreendidas na casa de um dos investigados pela PF na operação que mira lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal

