Irmã faz homenagem ao Super Chico durante missa: ‘Seus 5 mil sorrisos vão seguir com a gente’

Durante a celebração de 7° dia da morte do menino, irmã de Francisco Bombini, conhecido nas redes sociais com Super Chico, leu um texto em sua homenagem. Morador de Bauru de 6 anos morreu após parada cardíaca; ele tinha síndrome de down e outras comorbidades. Morre ‘Super Chico’, o ‘menino mais forte do mundo’

“São Francisco precisou recrutar um pupilo para uma missão muito importante no céu”. Foi com essa frase que uma das irmãs de Francisco Bombini, mais conhecido nas redes sociais onde tem milhares de seguidores como Super Chico, começou umas das homenagens ao menino durante a missa de 7° dia da morte dele.

Chico morreu no dia 6 de fevereiro após sofrer uma parada cardíaca enquanto dormia em casa. O menino, que tinha síndrome de down e outras comorbidades fazia sucesso nas redes sociais com sua história de muitas batalhas pela vida vencidas.

Em 2020, ele viralizou mais uma vez e ficou conhecido em todo o país ao superar Covid-19 com apenas 3 anos. Quando recebeu alta após 18 dias internado, 13 deles na UTI, o Chico teve sua história contada em uma reportagem do Fantástico, que o apresentou como “o menino mais forte do mundo”. (Veja mais abaixo)

A missa, realizada neste domingo (12), reuniu amigos e parentes do pequeno herói na Paróquia Santa Rita e foi transmitida ao vivo pelo perfil oficial do Super Chico no Instagram, que a administrado pela mãe do menino, a advogada Daniela Guedes Bombini. O vídeo, disponibilizado na rede social, acumulava até esta terça-feira (14) mais de 71 mil visualizações.

Missa em homenagem ao Chico reuniu parentes e amigos na paróquia em Bauru

Adham Marin / Arquivo pessoal

A missa foi toda em homenagem ao Chico, e no final da celebração a sua irmã, Beatriz Guedes Bombini, leu um texto, uma pequena história da partida do menino para novos desafios para aqueles que têm fé na continuidade da vida.

“No céu, o Super Chico é um dos responsáveis pelo departamento de alquimia cardíaca. Cabe a ele despejar colheradas de amor no coração dos novos humanos. Portanto, as próximas fornadas de gentes deverão nascer com mais empatia, mais generosidade, mais leveza. Tudo isso graças a esse ingrediente fantástico – o amor. Teremos, assim, pessoas mais parecidas com aquelas que foram tocadas pelo Super Chico na Terra”, diz um dos trechos.

Homenagem

Bia leu o texto de homenagem ao irmão durante a missa em Bauru

Arquivo pessoal

A homenagem foi uma ideia da Bia, como Beatriz é carinhosamente chamada, que foi colocada em palavras pelo amigo da família, o jornalista e estudante de medicina Adham Marin, e outras pessoas que ajudaram a organizar toda a missa.

“A Bia queria fazer uma homenagem para o irmão e nós a ajudamos a formatar a ideia de maneira que coubesse na missa e fosse seguida pela Oração de São Francisco tocada, que foi um pedido da Daniela. Falo em ‘nós’ porque não fiz nada sozinho. Fomos um grupo de pessoas organizando a missa para que tudo ficasse como ficou, colegas que ajudaram no texto, na diagramação das artes, camisetas, lembrancinhas, na escolha e execução das músicas”, explica.

A referência a São Francisco, de quem a família é devota, está na escolha do nome do pequeno e foi também um personagem entre as inúmeras fantasias que a Dani vestia o pequeno para os registros que faziam sucesso na internet.

Além do Santo protetor dos animais, o menino era quase sempre retratado com a fantasia de Superman, o que lhe rendeu o apelido famoso de Super Chico.

Celebração foi transmitida pela internet e soma mais de 71 mil visualizações

Instagram/ reprodução

Amigo da família mesmo antes do nascimento do Chico, Adham ainda tenta lidar com o luto, mas destaca que mesmo em sua curta vida, o Chico deixou muitos exemplos.

“Nesses 6 anos que o Francisco nos alegrou aqui, todos sabíamos que uma hora isso aconteceria. Então, de certa maneira, cada um foi se preparando ao seu modo. Mas acho que a mensagem mais importante de todas foi que a vida, ainda que breve, mesmo cheia de dificuldades, dores, medos, vale a pena ser vivida. Vale a pena a gente tentar ser feliz”, destaca.

Na missa, a família e amigos que conviveram com o Chico, também agradeceram mais uma vez as lições do pequeno super herói, sempre sorridente.

“Saiba que sua bravura, seu carinho, seu olhar angelical e seus 5 mil sorrisos vão seguir com a gente. Um dia, estaremos todos juntos novamente”, finaliza o texto de homenagem .

Super Chico com a mãe, Daniela Bombini

Instagram/Reprodução

‘O menino mais forte do mundo’

O garoto que nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde acumulava milhares de seguidores nas redes sociais. Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes.

Na primeira delas, Chico chegou a ficar internado por 13 dias na UTI e, quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do Fantástico (veja mais abaixo). Mas, essa não foi nem de longe a primeira vez que o menino, na época com 3 anos, enfrentava a rotina de internação hospitalar.

Super Chico: menino com Down que encantou o país recebe alta após ficar internado com Covid pela 2ª vez

Super Chico precisou passar por uma cirurgia ainda durante a gestação, na barriga da mãe, e por outras seis depois que nasceu. Os procedimentos foram necessários devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Logo após o parto prematuro, foram seis meses “morando” no hospital para realização desses procedimentos.

Foi quando Daniela decidiu compartilhar a rotina do ainda Francisco nas redes sociais. Para simbolizar a vitória dele sobre as complicações de saúde, ela vestia o pequeno com fantasia de super-heróis, em especial o superman.

Foi assim que surgiu o apelido “Super Chico”, como o garoto passou a ser conhecido nas redes sociais, nome inspirado nos heróis e em São Francisco de Assis (entenda mais abaixo).

‘Super Chico’ morava em Bauru, no interior de SP

Arquivo pessoal

Pequeno super-herói

Pelos seus perfis nas redes sociais, Daniela fazia postagens com fotos e vídeos de Chico e costumava “dar voz” ao filho, que apesar de ter 6 anos, tinha o metabolismo e o desenvolvimento de um bebê de 9, 10 meses, e por isso não falava.

Foi pelas redes sociais que a família compartilhou as duas vezes que o menino esteve internado por causa da Covid-19, e também comemorou quando ele completou 5 anos e pôde receber as doses da vacina.

Coincidentemente, ele recebeu a segunda dose e pôde completar o ciclo vacinal no dia 21 de março de 2021, quando é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down.

Francisco Bombini, conhecido nas redes como Super Chico, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid em Bauru

Daniela Guedes Bombini/Arquivo pessoal

Devotos de São Francisco de Assis

Chico fazia aniversário em 6 de outubro, dois dias depois do dia do santo que inspirou seu nome, São Francisco de Assis, a quem a família é devota.

Todos os anos nessa data, a família fazia um evento beneficente para arrecadar verba para entidades assistenciais da cidade. Mesmo durante a pandemia, o evento foi realizado no formato drive-thru.

No seu aniversário de 4 anos, em outubro de 2020, depois de superar a Covid-19 pela primeira vez, ele recebeu parabéns de vários famosos, inclusive do seu xará, o cantor Chico Buarque.

Bebê com Síndrome de Down era fenômeno na web com fantasias de heróis

Arquivo Pessoal

Vittorio Rienzo