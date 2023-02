Irmãos funcionários de fazendeiro são presos após atirar contra homens no interior de Roraima

Cinco homens na mata foram surpreendidos por fazendeiros e funcionários armados. Quatro espingardas foram encontrados na fazenda Santa Rosa, onde ocorria o projeto de assentamento Jauaperi

Dois irmãos, de 31 e 59 anos, funcionários de uma fazenda, foram presos nesta segunda-feira (27) após atirar contra outros dois homens em São João da Baliza, ao Sul de Roraima. As vítimas estavam com outros três, que conseguiram fugir do ação dos infratores.

O patrão dos dois irmãos e um outro fazendeiro da região também são suspeitos de envolvimento no ataque contra os cinco homens, porém, eles não foram localizados pela Polícia Militar.

Segundo a PM, os cinco homens demarcavam terras na fazenda quando os dois irmãos atiraram contra o grupo.

Na ação, três das vítimas conseguiram fugir. Os outros dois, de 28 e 36 anos, foram capturados pelos irmãos funcionários do dono da fazenda.

Acionada por uma das vítimas que conseguiu escapar, a PM foi até a casa do proprietário da fazenda, conhecido como Rael. No local, a esposa dele, de 45 anos, explicou que o marido estava em uma outra fazenda, alimentando os animais.

No endereço indicado por ela, os agentes encontram os irmãos suspeitos de cometer o crime escondidos em um casebre. Eles ainda tentaram fugir, mas não conseguiram.

Na região, os PMs encontram uma espingarda de calibre 16 e três munições. Questionados sobre o crime e a arma, os irmãos afirmaram que não sabiam de nada e que a arma havia sido deixada por Rael.

Um dos irmãos suspeitos era foragido da Justiça do Amazonas. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A PM descobriu a ordem judicial contra ele após ir até uma fazenda vizinha em busca de internet e consulta ao sistema da Divisão de Inteligência e Captura.

O foragido, segundo a PM, disse ter sido contratado pelo fazendeiro para trabalhar na região.

Ele também relatou que o patrão e um outro fazendeiro, conhecido como “Zé da Coraci”, armados com quatro espingardas, pediram aos irmãos que entrassem na mata para tratar de “assuntos pessoais” com invasores.

Diante do relato, os policiais foram até a fazenda do patrão dos irmãos. No local, a esposa dele confessou que o marido estava envolvido na confusão.

Com a mulher e os dois suspeitos, a equipe policial seguiu para a sede do município. Quando chegaram em um estabelecimento da região, encontraram as demais vítimas que conseguiram fugir do ataque.

À PM, eles informaram que foram obrigados a andar na mata, até as margens de uma vicinal. Em seguida, foram levadas para a casa do fazendeiro conhecido como “Zé da Coraci”.

De lá, eles foram foram obrigados a conduzir motocicletas enquanto estavam sob a mira das armas do dono da fazenda e do outro homem, que estavam nas garupas.

Ainda de acordo com o relato, eles foram questionados pelos proprietários sobre um projeto de assentamento de terras e, depois, obrigados a entrar na mata, onde foram liberados.

As vítimas não souberam informar para onde os proprietários das fazendas fugiram. Os policiais realizam buscas pela região, mas eles não foram localizados.

Os irmãos foram presos e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil.

