Irmãos gêmeos de Natal tiram a mesma nota na redação do Enem e comemoram: ‘Nunca houve disputa entre a gente’

Heloísa e Igor Amorim, de 18 anos ficaram surpresos ao cravarem exatos 900 pontos nas suas redações. Irmãos gêmeos tiraram notas iguais na redação do Enem

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgados pelo Inep nesta quinta-feira (9), trouxeram uma coincidência inusitada para um casal de irmãos gêmeos. Heloísa e Igor Amorim, de 18 anos, que moram em Natal, cravaram a mesma nota na redação: exatos 900 pontos.

A surpresa veio quando um contou ao outro sobre a nota. Os dois chegaram a desconfiar que era uma brincadeira de um deles, mas não. Tanto Heloísa quanto Igor tinham alcançado realmente o mesmo desempenho na redação.

Os estudantes contaram que, ao longo da vida escolar, muitas vezes os resultados foram próximos, porém, pela primeira vez a nota foi rigorosamente igual.

“Nunca houve disputa entre a gente. Pelo contrário, sempre nos ajudamos muito. A preparação foi, de fato, muito parecida, na mesma escola e em laboratórios de redação, mas não deixou de ser uma grande surpresa para a gente”, conta ele.

Apesar da coincidência no Enem, eles querem trilhar caminhos diferentes no ensino superior. Igor quer fazer engenharia do petróleo. Já Heloísa tem interesse em seguir na área da saúde.

Os irmãos não foram os únicos a cravar a mesma nota na prova. O casal de namorados Amanda Macêdo e Giordano Bruno, de 17 e 18 anos, que estudam na mesma escola dos irmãos, o Complexo Educacional Contemporâneo, obtiveram iguais 920 pontos na redação.

Eles decidiram contar a nota um para o outro na mesma hora e também quase não acreditaram na coincidência.

“Fazíamos redações semanais juntos, então conversávamos bastante sobre as construções dos textos e os temas. Acredito que isso pode ter contribuído muito para termos o mesmo resultado”, conta Bruno.

O casal de namorados também quer trilhar caminhos diferentes na Universidade. Ele quer cursar direito e ela, odontologia.

