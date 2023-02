Irmãos gêmeos ficam gravemente feridos após colisão entre moto e carro em avenida de Boa Vista

Acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (21), na avenida Carlos Pereira de Melo, no bairro Jardim Floresta. Motorista do carro não prestou socorro às vítimas e fugiu do local a pé. Acidente de trânsito aconteceu na avenida Carlos Pereira de Melo, em Boa Vista.

Arquivo pessoal

Dois irmãos gêmeos, de 21 anos, ficaram gravemente feridos após uma colisão entre a motocicleta em que estavam e um carro na noite dessa terça-feira (21), na avenida Carlos Pereira de Melo, no bairro Jardim Floresta, zona Oeste de Boa Vista.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que os irmãos trafegavam pela avenida quando o carro, que seguia no mesmo sentido, realizou uma conversão a esquerda.

Com a manobra, a motocicleta colidiu contra a lateral do veículo. O condutor do carro não prestou socorro às vítimas. Ele abandonou o veículo no meio da avenida e fugiu do local do acidente a pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros as vítimas. Os irmãos foram levados para o Pronto Socorro Estadual Doutor Francisco Elesbão, anexo ao Hospital Geral de Roraima (HGR), com ferimentos graves.

A motocicleta foi entregue ao primo das vítimas e o carro foi colocado próximo a calçada da avenida Carlos Pereira de Melo. A Pericia também foi acionada e o caso registrado no 2° Distrito Policial.

