Suspeitos em uma motocicleta atiraram contra as vítimas. Irmãos são baleados e morrem em Canindé de São Francisco

Dois irmãos morreram após serem baleados na porta de casa, no município de Canindé de São Francisco, no fim da tarde dessa quarta-feira (1º). Câmeras de segurança flagraram quando uma dupla passou em uma motocicleta atirando contra eles.

As vítimas foram socorridas pelos familiares e levadas ao hospital do município, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo a diretoria da unidade, um dos irmãos chegou ao hospital sem vida, já o outro recebeu atendimento e morreu durante deslocamento para uma unidade de saúde em Aracaju.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Instituto Médico Legal recolheu os corpos no hospital de Canindé na manhã desta quinta (2).

A Polícia Civil informou que os irmãos eram investigados por tráfico de drogas, em um inquérito de 2019. Além disso, havia mandados de prisão em aberto por homicídios, expedidos na última terça-feira (28).

Ainda segundo a PC, testemunhas foram ouvidas e estão sendo realizadas buscas para chegar aos autores dos homicídios. Informações sobre o caso podem ser enviadas ao Disque-Denúncia, 181.

Vittorio Rienzo