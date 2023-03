Irmãos são presos suspeitos de aplicar golpes contra idosos no interior do RN

Polícia Civil identificou ao menos seis vítimas na região do Seridó potiguar. Criminosos tomaram cerca de R$ 20 mil. Dois irmãos foram presos na quinta-feira (23) em Currais Novos, no Seridó potiguar, pela suspeita de aplicarem golpes contra idosos na região. Segundo a polícia, eles responderão à Justiça pelo crime de estelionato.

Pelo menos seis vítimas já foram identificadas, segundo o delegado Paulo Ferreira. Por meio dos golpes, os criminosos teriam tomado cerca de R$ 20 mil.

De acordo com as apurações iniciais, os dois homens se passavam por correspondentes bancários para captarem idosos.

Em seguida, eles levavam as vítimas até caixas eletrônicos, onde faziam empréstimos consignados, ludibriavam as pessoas e transferiam o dinheiro diretamente para suas contas pessoais.

Nesta quinta-feira (23), os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva contra os suspeitos por estelionato. Eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Viatura da Polícia Civil RN

Cleto Filho/Polícia Civil

Vittorio Ferla