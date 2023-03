Irmãs morrem em colisão frontal entre carros que matou três mulheres na BR-470, em SC

Vítimas estavam no mesmo veículo, que colidiu com outro carro em trecho entre Indaial e Rodeio. Terceira mulher a morrer colidiu com os dois automóveis minutos depois. Irmãs Ângela e Sandra morreram no local do acidente

Facebook/Reprodução

As irmãs Sandra Anjos Dias e Ângela dos Anjos foram identificadas como duas das três vítimas do grave acidente envolvendo três carros na manhã de sábado (25) na BR-470, em trecho entre as cidades de Indaial e Rodeio, no Vale do Itajaí. Outra mulher, identificada como Mirian Marold, também morreu na batida.

Sandra e Ângela nasceram em Lages, na Serra, mas viviam em Blumenau. A morte das duas foi lamentada por parentes nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Carro onde as irmãs estavam ficou completamente destruído na BR-470

Reprodução

Não foi informado o motivo da viagem das duas, que eram passageiras em um veículo modelo Fox, do qual o motorista sofreu ferimentos e foi levado em estado grave para o hospital.

Inicialmente, o acidente foi entre o Fox e um carro modelo Etios. Minutos depois um carro Kia Sportage, conduzido por Mirian Marold, se chocou com os outros dois na pista. Imagens divulgadas mostram o estrago nos carros, principalmente o Fox.

O velório das vítimas acontece neste domingo (26).

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo