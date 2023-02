Irmãs que visitavam a praia pela primeira vez estão entre as vítimas de temporal que devastou São Sebastião

As irmãs, de 16 e 7 anos, estavam com vizinhos, que também morreram por conta das chuvas que atingiram a cidade. Irmãs da capital que visitavam a praia pela primeira vez estão entre as vítimas de tragédia em São Sebastião.

Duas irmãs, de 7 e 16 anos, que visitavam a praia pela primeira vez, estão entre as vítimas da tragédia que atingiu São Sebastião no último domingo (19). Elas eram moradoras de São Paulo e estavam desaparecidas. A mãe reconheceu os corpos no Instituto Médico Legal (IML) na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo a família, Thaline Cordeiro, de 16 anos, e Ana Vitoria Cordeiro, de 7 anos, foram para a praia escondidas, de carona com um vizinho, para conhecer o mar. As duas saíram de casa sem levar os documentos.

Em entrevista ao g1, Tatiane Cordeiro, mães da meninas, contou que no caminho para o litoral elas avisaram sobre o passeio e a mãe ficou feliz, já que as filhas estavam realizando o sonho de visitar a praia pela primeira vez.

As irmãs estavam em uma casa no bairro de Boiçucanga com os vizinhos Ronei Olivares, de 51 anos, e Cristiano Olivares, de 9 anos. Ronei era pai de Cristiano. Os dois também morreram na tragédia.

Tatiane Cordeiro contou que viu as notícias da tragédia no domingo (19), mas não conseguiu contato com as filhas. Uma prima de Ronei teria dito para ela que Thaline e Ana Vitória também haviam morrido na tragédia.

Sem notícias, Tatiane veio para o Litoral Norte, onde foi até o IML e reconheceu o corpo das filhas. As garotas devem ser veladas e enterradas na capital.

As jovens estão entre as 48 mortes registradas no Litoral Norte por conta das chuvas. Foram 47 mortes em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Tragédia

A chuva que atingiu o litoral foi a maior registrada em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta quarta-feira (22), as buscas por desaparecidos continuam, já que mais de 50 pessoas ainda não foram encontradas. A operação de resgate está mobilizando mais de 600 oficiais, entre bombeiros, policiais, militares do Exército, além de voluntários e cães farejadores.

