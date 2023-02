IRPF: Receita paga R$ 1,3 milhão em lote residual na região de Piracicaba; veja como consultar

Pagamento ocorre para moradores de 25 cidades que fazem parte da delegacia regional de Piracicaba. Consulta da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta quarta

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (17), às 10h, consulta do lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de fevereiro. Nas 25 cidades que fazem parte da delegacia regional de Piracicaba (SP), serão contemplados 1.761 contribuintes.

Ao todo, serão depositados R$ 1.378.430,18 neste lote na região. O depósito será feito nas contas dos contribuintes em 28 de fevereiro.

Em todo o país, são contemplados 179.065 contribuintes, no valor total de R$ 250 milhões.

Como fazer a consulta

Para saber se está contemplado neste lote, o contribuinte pode consultar pela internet (veja abaixo) ou diretamente pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Passo a passo pela internet:

Acessar a página da Receita na internet;

Clicar em “Meu Imposto de Renda”;

Clicar em “Consultar a Restituição”;

Inserir o CPF e data de nascimento para prosseguir a consulta.

A página apresenta orientações, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Malha fina

O contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Veja o passo a passo do extrato do IR

As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.

Regional de Piracicaba

Além de Piracicaba, a delegacia regional cobre Águas de São Pedro, Americana, Analândia, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Itirapina, Jumirim, Laranjal Paulista, Mombuca, Monte Mor, Nova Odessa, Pereiras, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra, São Pedro e Tietê.

