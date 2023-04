‘Irreparável perda’: órgãos de segurança lamentam morte de delegado em Rondônia

Júlio César trabalhou na Polícia Civil de Rondônia por mais de 30 anos e atualmente era diretor da Divisão de Homicídios da Capital. Horas antes de morrer, ele tinha comemorado o aniversário de 60 anos. Delegado Júlio Árabe, da Polícia Civil

Reprodução/Polícia Civil

Órgãos ligados à segurança pública em Rondônia lamentaram a morte do delegado da Polícia Civil, Júlio César Árabe Gomes da Silva. Ele e a esposa, Jaqueline Aparecida, foram encontrados mortos dentro de casa, durante a madrugada de sexta-feira (31).

A mulher é apontada pela Polícia Civil como suspeita de matar o marido e tirar a própria vida na sequência.

O primeiro órgão a se manifestar foi a própria Polícia Civil. Em nota, a corporação prestou solidariedade a amigos e familiares e o pesar pelas mortes. Em seguida, outros órgãos ligados à segurança, além do Governo de Rondônia, prestaram condolências.

Governo de Rondônia

Em nota, o Governo do Estado prestou condolências pela morte do delegado e da esposa:

“Transmitimos aos familiares e amigos enlutados, em nome do Governo do Estado, nossas sinceras condolências”, publicou.

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) também utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a morte de Júlio.

“A Sesdec presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família do delegado da Polícia Civil, Júlio César Árabe Gomes da Silva. Externamos nossas condolências aos amigos e familiares, neste momento”.

Nota de pesar da Sesdec

Sesdec/Reprodução

Polícia Militar de Rondônia

A Polícia Militar demonstrou o pesar pela morte do delegado e se solidarizou com os amigos e familiares:

“A família policial militar presta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los neste momento de grande dor”, consta na nota.

Nota da Polícia Militar de Rondônia

PM/Reprodução

Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lamentou a morte do delegado e ressaltou os serviços prestados à sociedade em mais de 30 anos de carreira.

“Dr. Júlio, que ontem completou 60 anos de idade, prestou grande serviço à sociedade rondoniense em mais de 33 anos. […] Manifestamos respeito e solidariedade e desejamos que Deus conforte os familiares, amigos e colegas”.

Nota de Pesar da Polícia Rodoviária Federal

PRF/Reprodução

Amigos de trabalho

Familiares e colegas do trabalho também manifestaram a dor e tristeza pela morte de Júlio. Nas redes sociais, uma amiga publicou:

“Um dia muito triste pra nós ‘família homicídios’, estamos em luto por um amigo, pois o nosso diretor não está mais entre nós, pessoa maravilhosa, especial, compreensivo, as vezes era do contra, mas era da natureza dele, vai em paz Dr. Júlio Cesar Árabe, que Deus o receba nas sua morada celestial e o senhor more no reino de glória”.

O caso

O delegado Júlio César Árabe Gomes da Silva e a esposa, Jaqueline Aparecida, foram encontrados mortos dentro do próprio quarto, durante a madrugada de sexta-feira (31). A polícia investiga o caso como homicídio, praticado pela mulher, seguido de suicídio.

Júlio César trabalhou na Polícia Civil de Rondônia por mais de 30 anos e atualmente era diretor da Divisão de Homicídios da Capital. Horas antes de morrer, ele tinha comemorado o aniversário de 60 anos.

