is-morus-relais-in-sardegna:-quanto-costa-e-come-prenotare-una-vacanza-nel-villaggio-di-temptation-island

Tutto sul villaggio in Sardegna che ospita coppie e tentatori di Temptation Island: le informazioni utili per prenotare una vacanza da sogno.

Is Morus Relais in Sardegna: quanto costa e come prenotare una vacanza nel favoloso villaggio di Temptation Island (Instagram)

Come ogni anno, anche stavolta coppie e tentatori alloggiano in un favoloso villaggio in Sardegna chiamato Is Morus Relais. Impossibile non notare quanto questa struttura sia impeccabile in tutti gli aspetti: tutto è curato nei minimi dettagli e, diciamocelo, la voglia di trascorrervi qualche giorno di puro relax all’insegna dei comfort è davvero tanta!

Vogliamo quindi fornirvi qualche informazione in più su questo bellissimo villaggio noto soprattutto come location del famoso docu-reality Mediaset.

Is Morus Relais, tutti i dettagli sul favoloso villaggio di Temptation Island

Cominciamo col rivelarvi l’esatta località in cui è ubicata la struttura: si tratta di Santa Margherita di Pula, a sud della Sardegna, in un’oasi naturale. Il villaggio è circondato da mare cristallino e pinete ed è un vero paradiso! Si trova in una posizione molto agevole, a soli 50 chilometri dall’aeroporto.

Ad appena 40 minuti di auto da Cagliari, l’Is Morus Relais offre un’atmosfera romantica ma adatta anche una vacanza da single. Escursioni, sport e una certa vicinanza a importanti località della regione lo rendono perfetto per un soggiorno adatto a qualunque tipo di esigenza.

Per l’esattezza, il villaggio comprende due diverse aree.

Is Morus Villas con 8 ville di lusso con patio e giardino privato di fronte al mare o immerse nei boschi. I prezzi oscillano tra gli 800 e i 1400 euro al giorno. Qui è possibile ordinare una cena speciale a pagamento con tanto di maggiordomo.

Is Morus Relais invece è dotato di camere di lusso, con bagno privato, vista mare o bosco, tv, internet e tanti altri comfort. I costi qui sono più contenuti e vanno dai 121 ai 258 euro a notte oltre ovviamente a tutti gli altri servizi: cena all’aperto, sport, escursioni, miniclub, babysitting, ecc.

E’ raccomandato prenotare almeno un mese prima: ci state facendo un pensierino?