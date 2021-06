Isabella Ferrari pazzesca in costume | Le foto dell’attrice hanno infiammato il web

Isabella Ferrari ha pubblicato una serie di fotografie in bikini, che hanno fatto letteralmente impazzire tutti i suoi fans.

Nata nel 1964, la Ferrari è sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate della televisione e del cinema italiani. La donna è riuscita sin da subito a conquistare i cuori di migliaia di telespettatori, grazie soprattutto alla sua bellezza e al suo incredibile talento. Siete curiosi di sapere cos’ha postato recentemente la deliziosa Isabella? Ecco qualche scatto.

Isabella Ferrari in costume da bagno: bellissima

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Ferrari ha pubblicato un insieme di fotografie che la ritraggono mentre sta trascorrendo il suo tempo libero in un lussuoso hotel.

Nel post in questione, l’attrice si mostra innanzitutto nella sua camera da letto e poi in bikini mentre si rilassa in una SPA e anche accanto ad una bellissima piscina. Insomma, il tempo per lei sembra non passare mai: la Ferrari ha un corpo da far invidia e la sua sensualità non è cambiata di una virgola.

Dalle varie fotografie da lei pubblicate, si nota inoltre la meravigliosa sensazione di totale rilassamento provata dall’attrice durante quel lungo soggiorno nello strabiliante albergo. I fans non hanno ovviamente fatto a meno di commentare il post, complimentandosi con la sua bellezza ed esprimendo pareri positivi sul bellissimo posto in cui si trova. Come da lei specificato si tratta infatti di Palazzo Fiuggi, ossia un hotel extralusso posizionato proprio a Fiuggi (in provincia di Frosinone).

La vita privata di Isabella Ferrari

L’attrice è stata in passato legata sentimentalmente con Massimo Osti, imprenditore e designer. Dal loro amore, è nata la sua primogenita Teresa. L’uomo è venuto a mancare nel 2005 a causa di un cancro.

In seguito, la Ferrari ha incontrato Renato De Maria, un regista. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto due figli: Nina e Giovanni. L’attrice è oggi attivissima sui social, e non può fare a meno di pubblicare post riguardanti la sua vita lavorativa e privata. Molti sono infatti gli scatti che la ritraggono in compagnia della sua bellissima famiglia.