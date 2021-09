Isabella Ricci choc, spara a zero su Uomini e Donne: “Dinamiche che non accetto. Non c’entro nulla qua dentro. Cosa succede”

Isabella Ricci è sicuramente la new entry più apprezzata di Uomini e Donne. In una recente intervista, ha svelato il motivo che l’ha spinta a partecipare al programma che sembra tanto distante dalla sua personalità. Elegante e fiera, cerca sempre di non inserirsi nelle dinamiche più trash, ma ne resta invischiata ugualmente. Tutto questo a causa di Gemma Galgani, dama storica del parterre femminile, che in lei vede una nemica. La bionda torinese si sentiva ormai la reginetta del dating show di Maria De Filippi, ma adesso vede il suo ruolo incrinarsi proprio a causa della nuova giunta.

Isabella Ricci ha complito molto la stessa Maria, che in più di un’occasione le da la parole chiedendole cosa ne pensa della situazione in centro studio. Ha colpito gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. La seconda, in particolare, approfitta di ogni occasione per complimentarsi con la donna e paragonarla alla Galgani, che dal suo canto sembra morire d’invidia. Ha colpito anche il parterre maschile: sono sempre di più gli uomini che scendono le famose scale nella speranza di conquistarla. Insomma, un ottimo acquisto per la trasmissione, che le riserva quindi una giusta importanza.

Ma come ci è arrivata Isabella Ricci a Uomini e Donne? Lo ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista a Dagospia. Tutto sarebbe accaduto a causa dei suoi dipendenti, che hanno fatto la domanda al suo posto. “Nel dating show ci sono finita per caso. Per colpa dei miei dipendenti, per il mio compleanno avevo fatto una richiesta. Sono stata chiara. Ero stufa di uscire con loro. ‘Voglio uscire con un uomo, trovatelo, pagatelo, fate quello che vi pare, un amico’. Mi hanno così iscritta al casting nel programma. Ci ho messo un po’ di tempo, ma ho deciso di partecipare”.

Una scelta ben ponderata dal momento che a Uomini e Donne sta riscuotendo un successo non indifferente. Nonostante questo, Isabella Ricci non vuole perdere di vista il suo obiettivo e spera davvero di trovare un compagno di vita in trasmissione. Anche se non ci crede moltissimo: “Penso di non c’entrare nulla con questo programma, sono stata sposata due volte. Negli ultimi anni mi sono dedicata molto al lavoro e non ho avuto storie. Il mondo è molto cambiato, gli uomini sono cambiati. Quello che cerco io forse è complesso”. Insomma Isabella ha rivelato di non sentirsi adatta alle dinamiche dello show

E' sicuramente vero che gli uomini sono cambiati e per una donna che non ha un appuntamento da anni ritrovarsi catapultata di nuovo nel mondo dei single può essere traumatizzante. Soprattutto se si tratta di single agguerriti come quelli di Uomini e Donne. E' da soli dieci giorni che il dating show sta andando di nuovo in onda e già ne sono successe di cotte e di crude. E spesso una delle protagoniste dei litigi è stata proprio Isabella Ricci, attaccata sia da Biagio che da Gemma Galgani. Vedremo quindi se quest'anno la donna riuscirà a trovare un uomo che faccia al caso suo.

L’articolo Isabella Ricci choc, spara a zero su Uomini e Donne: “Dinamiche che non accetto. Non c’entro nulla qua dentro. Cosa succede” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.