Isabella Ricci: il suo lavoro è davvero stravagante! | Ecco cosa fa la dama di Uomini e Donne

Isabella Ricci è una delle nuove dame di questa edizione di Uomini e Donne. Elegante, sobria e sofisticata si è aggiudicata in pochissimo tempo la stima e l’affetto dei telespettatori. Sapete però che lavoro fa la protagonista del Trono Over? E’ veramente stravagante!

Isabella Ricci è approdata nel famoso dating show di Maria De Filippi quest’anno. In un battibaleno si è distinta per la sua spiccata eleganza e per i suoi commenti sempre puntuali e intelligenti.

Puntata dopo puntata la dama del parterre femminile sta acquistando sempre più consensi e notorietà, conquistando il cuore di milioni di telespettatori. Come la maggior parte dei partecipanti di Uomini e Donne la donna è alla ricerca del vero amore, o per lo meno di un uomo che le possa rubare il cuore e spezzare la monotonia della quotidianità. In effetti però la sua vita sembra tutto fuorché ordinaria dato il suo stravagante lavoro. Conosciamo meglio da vicino la sofisticata dama.

Isabella Ricci alla ricerca d’amore a Uomini e Donne

La dama ha 61 anni ed è romana ma dopo essersi sposata si è trasferita a Ravenna, diventando a tutti gli effetti la sua residenza. Molto diretta e sincera è diventata in poco tempo la maggior competitor di Gemma Galgani e in fatto di stile non è seconda a nessuna. Anche l’opinionista Gianni Sperti è rimasto molto colpito dal suo aspetto e dal suo carattere, tanto da complimentarsi più volte con la nuova protagonista del Trono Over.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli, essendo assente dai vari social network. Nella sua presentazione però ha rivelato qualche dettaglio di sé e ha raccontato di non aver potuto avere figli e di sentire la mancanza di affetti veri. Proprio per questo motivo ha deciso di partecipare a Uomini e Donne nella speranza di trovare un cavaliere che le faccia perdere la testa. Un dettaglio però ha incuriosito i numerosi fan ed è appunto il suo lavoro, che da passione si è tramutato in un vero e proprio business.

Lo stravagante lavoro della dama del Trono Over

Isabella appena arrivata nello studio di Maria De Filippi ha raccontato un po’ della sua vita e della sua quotidianità. Una delle sue passioni più grandi sono gli animali e proprio per questo ha deciso di farlo diventare un mestiere. Infatti l’imprenditrice è proprietaria di un’azienda che si chiama Pet Village, che si occupa prevalentemente della distribuzione di materiali per il benessere degli animali domestici.

Da molto poco ha deciso anche di diventare allevatrice e ha aperto una nuova sede della sua azienda con la speranza di espandersi molto presto nel resto d’Europa. Insomma la donna è piena di risorse e passioni e forse proprio per questo è diventata in così poco tempo uno dei volti più amati di Uomini e Donne.

