Isabella Ricci, la signora più chic del Trono Over di Uomini e Donne ha sentito un ex di Lady Galgani. Scommettiamo che la reazione della dama di Torino non si farà attendere?

Isabella Ricci ha sentito l’ex di Gemma

Isabella Ricci è per tutti la competitor numero di Lady Galgani. Sin dal suo ingresso in studio la bellissima signora dai grigi capelli ha portato scompiglio, rompendo gli equilibri che si erano creati nel programma. Gemma infatti da anni è considerata come la donna più raffinata dal Trono Over, fino a quando Isabella Ricci non ha fatto il suo ingresso ad Uomini e Donne.

Da quel momento c’è stato un vero e proprio passaggio di testimone tacito, il pubblico ha spodestato Gemma ed ha proclamato Isabella nuova regina del dating show. Gemma, per gran parte del pubblico nutre una sorta di competizione nei riguardi di Isabella, e se così fosse di certo il fatto che la Ricci abbia sentito il suo ex non le farà di certo piacere.

Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista al Magazine Ufficiale di Uomini e Donne ed ha svelato che ha concluso la sua conoscenza con Andrea e che ha sentito Aldo Farella, ex di Gemma Galgani. “La nostra frequentazione si è conclusa, perché abbiamo obiettivi diversi, come devo anche già presagito in trasmissione: Andrea e io siamo in fasi della vita differenti […]

Gemma Galgani, Isabella e Aldo si sono sentiti

Poi la dama ha spiegato che in genere mantiene un rapporto civile e disteso con i suoi ex, restandogli amica dove sia possibile. Isabella ha raccontato anche che ha avuto modo di sentire Aldo Farella. Il cavaliere ha conosciuto Gemma Galgani, ma dopo una serie di vicissitudini ha preferito chiudere la frequentazione. In studio Aldo, aveva espresso il desiderio di conoscere meglio Isabella, ma poi anche con la dama le cose non sono andate a buon fine. Al riguardo la Ricci ha dichiarato:”

” Aldo mi ha mandato un messaggio e l’ho richiamato perché non amo molto parlare attraverso i messaggi. Poi, ha aggiunto: “Con Aldo, in trasmissione, un po’ me la sono presa per come’è andata. Detto questo, nella vita tutto passa quindi da persona adulta ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate”.