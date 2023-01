Isaías Raw, médico, pesquisador e ex-diretor do Instituto Butantan, morre em SP aos 95 anos

Informação foi confirmada pelo Instituto na tarde desta quarta (14). Cientista foi responsável por marcos na história do Butantan, como a montagem de novas fábricas de produção de soro na década de 1980 e desenvolvimento de vacinas. O cientista Isaías Raw, quando foi presidente do Instituto Butantan, posa para foto na sede do instituto, na Avenida Vital Brasil

Arquivo Agência Estado

O médico, pesquisador e ex-diretor do Instituto Butantan, Isaías Raw, morreu na noite desta terça-feira (13), em São Paulo, aos 95 anos.

A informação foi confirmada pelo Instituto na tarde desta quarta (14). Ele deixa netos e filhos.

Raw ingressou no Butantan em 1984 e foi o responsável pela criação do Centro de Biotecnologia, do Museu de Microbiologia e do Museu Histórico.

Foi também o idealizador da Fundação Butantan – entidade de apoio ao Instituto Butantan que contribui para a manutenção da produção de imunobiológicos da organização.

O cientista Isaías Raw, no laboratório da instituição no bairro do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

Arquivo Agência Estado

Segundo o Instituto, o pesquisador foi diretamente responsável por marcos importantes na história do Butantan, como a montagem de novas fábricas de produção de soro na década de 1980 e liderou o desenvolvimento de novas vacinas, como a da hepatite B recombinante.

Ainda de acordo com o Instituto, o professor foi um dos “maestros da transferência de tecnologia da vacina da gripe entre Sanofi Pasteur e Butantan, até hoje o carro-chefe do Butantan”.

Formado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado e doutorado em bioquímica, Raw foi professor livre-docente e professor titular no departamento de bioquímica da universidade.

Foi também o fundador do Cescem e Fundação Carlos Chagas, que introduziu o vestibular unificado e pesquisas sobre o vestibular.

Vito Califano