isoardi-e-barbara-d’urso-silurate,-de-filippi-ok:-parla-pier-silvio-berlusconi

Le indiscrezioni che si sono rincorse nei giorni scorsi hanno trovato conferma nella giornata odierna, quella cioè in cui Mediaset ha presentato i palinsesti per la prossima stagione. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato i motivi per cui ad alcuni volti è stato dato più spazio mentre ad altri è stato tolto. Barbara d’Urso ne esce molto ridimensionata mentre Maria De Filippi si conferma un totem intoccabile della rete ammiraglia di Cologno Monzese. Parole anche su Elisa Isoardi, sbarcata su Canale Cinque come concorrente de L’Isola dei Famosi da poco conclusasi. Mesi fa si era mormorato che il suo sì al reality presupponesse poi un impegno alla guida di qualche programma della prossima stagione. Non sarà così, come ha precisato il numero uno di Mediaset.

Tu si que vales, Temptation Island, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te: tutti i gioielli di Maria De Filippi torneranno in onda nel 2021/2022. Non solo: la moglie di Costanzo dovrebbe prendere le redini con la sua Fascino Pgt di un altro show ancora da svelare. Così Berlusconi: “Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più.”

Tutt’altra musica per Barbara d’Urso che si è vista silurare sia Domenica Live sia Live – Non è la d’Urso. Al momento rimarrà alla conduzione di Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì. Un pesante smacco per la 64enne campana che nel corso delle ultime puntate dei due talk suddetti aveva assicurato che sarebbero stati confermati anche nella stagione ventura. Evidentemente non è andata così.

I ben informati sostengono che sia stato proprio Pier Silvio a spingere a fondo per il ridimensionamento della d’Urso, non amando il suo modo di fare tv. Sussurri, si diceva. Resta comunque una verità plastica, al di là dei retroscena non confermati: a Barbella sono stati tolti ben due programmi di punta. In conferenza stampa Berlusconi, come nel suo classico stile, ha usato comunque toni diplomatici e concilianti nei confronti della napoletana.

“Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”,

La nuova domenica di Canale 5 sarà a tutto intrattenimento. La sera al posto di Live-Non è la D’Urso si partirà con Scherzi a parte seguito poi da una nuova stagione di All Together Now che aggiunge due speciali natalizi per la nuova versione kids. Nel 2022, la domenica sera riproporrà Avanti un altro… pure di sera. Su Bonolis, Berlusconi si pronuncia così: “Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato contratto con Bonolis. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time.”

E il pomeriggio della domenica di Canale Cinque? Spazio al reebot di Scene da un matrimonio con la carta a sorpresa Anna Tantangelo (dettata dall’addio di Alessia Marcuzzi che ha rifiutato il programma) e a seguire Verissimo con Silvia Toffanin, che raddoppia andando in onda di sabato e nel dì festivo.

Infine il numero uno di Mediaset ha parlato di Elisa Isoardi spiegando che al momento non c’è alcuna porta aperta: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti.”