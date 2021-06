isola-2021,-awed-smentisce-vera-gemma-e-replica-a-giulia-salemi

Il vincitore della quindicesima edizione del reality decide di negare le ultime dichiarazioni della sua ex compagna d’avventura e dà una risposta sul suo comportamento con Fariba Tehrani, che aveva generato non poche polemiche

Awed ha vinto la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, conquistando più fiducia in se stesso. In Honduras, ovviamente, non aveva idea di ciò che il suo pubblico pensava. Temeva, infatti, che la prima fase di questa esperienza avesse portato i fan a cambiare idea sul suo conto. Invece, tutti loro sono rimasti al suo fianco e l’hanno portato alla vittoria. Indubbiamente, grazie a questo percorso, Simone Paciello ha conquistato un’altra fetta di pubblico. In una nuova intervista su SuperGuidaTv, Awed si svela e ammette di essersi pentito di alcuni suoi comportamenti.

Scendendo nel dettaglio, non sa esattamente se ha qualcosa da rimproverarsi. Ma a pensarci bene non avrebbe trascorso quelle due settimane a litigare con “Gilles, Vera e il resto del gruppo”. Come già aveva dichiarato, in quelle occasioni ha tradito se stesso e rivedendosi non si è neanche riconosciuto. Avendo fatto questo errore all’inizio, lo youtuber è riuscito poi a tornare sui suoi passi. È sicuro che se questi screzi ci fossero stati dopo, sarebbe uscito. Ed ecco che risponde alla domanda riguardante il suo rapporto con Vera Gemma.

Quest’ultima, in un’intervista su NuovoTv, ha dichiarato che Awed ha rinnegato la loro amicizia per strategia. Il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi ci tiene a smentire queste sue parole. “Io non ho mai rinnegato l’amicizia con lei”, dichiara lo youtuber. Dopo di che, ammette di non aver ancora avuto modo di sentire gli altri ex naufraghi, in quanto sta ancora metabolizzando l’esperienza vissuta. Così, conferma di non aver sentito Vera. Sta recuperando “la stabilità mentale” e promette che poi chiamerà tutti.

Quella a Vera Gemma non è l’unica risposta che dà Awed in questa intervista. Infatti, replica alle critiche ricevute a causa del comportamento tenuto con Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Nello studio di Canale 5, Giulia Salemi aveva apertamente attaccato Awed, trovando anche l’appoggio del pubblico presente. La modella aveva chiesto più rispetto nei confronti di sua madre. In questa occasione, la Salemi aveva anche esplicitamente dichiarato che non avrebbe perdonato lo youtuber, in quanto a tutto c’è un limite che non deve essere superato.

È nata una polemica sui social, con tanto di intervento di Giulia, e oggi Awed decide di rispondere. Il vincitore confessa di non aver capito bene cosa è accaduto. Detto ciò, dichiara di essere molto dispiaciuto. “Quando sei sull’Isola non sai mai quali clip vengono montate e cosa arrivi al pubblico”, continua. Inoltre, Simone fa notare che si scherzava tantissimo con gli altri naufraghi e che la stessa “Fariba stava al gioco e si divertiva”.

Ricorda che lo prendeva in giro perché andavano male i suoi “tentativi di conquista”. Quando ha fatto commenti o battute è stato sempre “in modo ironico” e da parte sua non c’era “l’intenzione di offendere”. Awed è convinto che questo non sia stato capito. Nel momento in cui la Salemi era intervenuta dallo studio, lo youtuber non aveva avuto modo di dare troppe spiegazioni. Ora ha l’opportunità di dare una chiara risposta.

Dopo la vittoria, ha due grandi obbiettivi: diventare un attore comico ed entrare nel mondo della conduzione. Non prenderebbe, però, parte a un’altra esperienza televisiva come il GF Vip. In futuro potrebbe cambiare idea, ma al momento vorrebbe godersi la libertà.

Non si sentirebbe a suo agio a vestire i panni dell’opinionista e fa, invece, notare che Andrea Cerioli sarebbe un tipo adatto a questo genere di ruoli, in quanto tende a reagire di pancia.