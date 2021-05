isola-2021-come-sta-davvero-awed,-interviene-staff:-“chiamata-produzione”

Amici e parenti dell’influencer hanno deciso di informarsi in prima persona dopo le notizie su svenimenti e malori in Honduras

Come sta davvero Awed all’Isola dei Famosi? I fan del naufrago sono molto preoccupati in questi giorni a causa del suo dimagrimento. Eccessivo forse, visto che mancano ancora settimane alla fine del programma. Non si sa quanto tempo ancora Awed dovrà rimanere sull’Isola, riuscirà a resistere? In una edizione in cui ci sono stati più abbandoni per motivi di salute che eliminazioni, i fan non vorrebbero che Awed si unisse all’elenco dei concorrenti che si sono ritirati per altri motivi. Inoltre si sono diffuse in rete notizie secondo cui l’influencer sia svenuto e si sia sentito male in modo allarmante.

Già ieri Fanpage aveva smentito tutto, spiegando che in realtà nulla di quanto si mormorava era vero. Né Awed né Andrea Cerioli si sono sentiti male al punto da perdere i sensi o da doversi sottoporre ad accertamenti medici per complicanze. Awed non è svenuto all’Isola dei Famosi, ma leggendo qui e là questa notizia anche amici e parenti si è preoccupato. Al punto da chiedere spiegazioni alla produzione. Per questo motivo oggi è intervenuto il suo staff, che tra le stories di Instagram ha fatto sapere: “Ci siamo informati con la produzione e smentiamo che sia svenuto o altri malori”.

Hanno anche pubblicato il video in cui Awed ha ricevuto la ricompensa con Emanuela Tittocchia: una notte su un letto. E hanno fatto ironia su queste immagini, facendo notare: “Simone sta bene… non vi pare?”. Naturalmente i fan si sono rasserenati leggendo le notizie provenienti dalla produzione. In effetti anche nei daytime Awed sembra stare meglio, forse anche per la compagnia e il clima più disteso e sereno con gli Arrivisti.

I naufraghi intanto non smettono di lasciare la spiaggia per degli accertamenti medici. Oggi è toccato ad Angela Melillo, che sembrava anche abbastanza dolorante sulla barca che la portava lontano dalla Playa. Ieri Ubaldo Lanzo ha abbandonato improvvisamente il gioco. Complice il fatto che questo cast non è molto bravo a pescare e procacciarsi cibo in natura, la produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di aumentare la porzione di riso per ogni concorrente e ulteriori supporti a chi ne necessita. Sperando che basti per arrestare la perdita di peso come è successo ad Awed.