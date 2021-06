isola-2021-finale,-moser-e-cerioli:-cecilia-e-arianna-arrivano-in-honduras

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione raggiungeranno rispettivamente Ignazio Moser e Andrea Cerioli durante la finale dell’Isola dei Famosi 2021. A rivelarlo in anteprima è Fanpage in queste ultime ore. Pare che le due fidanzate siano già partite verso l’Honduras per fare una graditissima sorpresa alle loro dolci metà. Dunque, per la Rodriguez e la Cirrincione ci sarà l’opportunità di abbracciare i loro fidanzati, che intanto hanno instaurato un bel rapporto di amicizia, prima dell’annuncio del vincitore.

Secondo questa indiscrezione, Moser e Cerioli non dovranno attendere di tornare in Italia per rivedere le loro fidanzate. Sembra che Cecilia e Arianna siano partite in gran segreto già qualche giorno fa. Dai loro rispettivi account social non hanno fatto intendere nulla del genere ai propri fan. Il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe aver scelto di non svelare ancora questa sorpresa. Sicuramente ne saranno felici i telespettatori di Uomini e Donne, dov’è nata la coppia composta da Andrea e Arianna.

Sorrideranno anche i fan di Ignazio e Cecilia, la cui storia d’amore è nata dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà, al GF Vip. Durante la semifinale, la Rodriguez non è stata presente in studio. A sostenere Moser ci ha pensato, invece, Andrea Damante, che sembra aver lanciato anche una frecciatina verso il reality di Canale 5. Per la prima volta, il vincitore del programma non verrà eletto nello studio Mediaset, come accadeva nelle edizioni precedenti.

I naufraghi finalisti scopriranno i risultati dei vari televoti a Cayo Paloma. Gli scorsi anni, il naufrago scopriva di essere il vincitore direttamente in studio, in Italia. Questa è una delle novità di questa edizione, che vede contendersi il titolo Moser, Cerioli, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Attualmente sono al televoto gli ultimi due: uno di loro dovrà lasciare la finale proprio nei primi minuti.

Dopo di che, il pubblico di Canale 5 potrà continuare a votare, fino ad arrivare a decretare il vincitore di questa edizione. Chi vincerà l’Isola 2021? Per scoprirlo bisognerà attendere la diretta di lunedì 7 giugno 2021, data scelta per la finale.

Cecilia e Arianna probabilmente non saranno le uniche sorprese di questa serata. Il reality avrà pensato a dei momenti emozionanti anche per tutti gli altri finalisti.