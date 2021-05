isola-2021-gilles-e-zorzi,-scontro-di-fuoco:-“hai-fatto-solo-quello-nella-vita”

All’Isola dei Famosi c’è stato un forte scontro tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi! Un battibecco inaspettato e arrivato anche in modo improvviso. Ciò è accaduto nel momento in cui, nel corso della quattordicesima puntata, Ilary Blasi ha aperto una questione, riguardante il desiderio espresso in questi giorni dal naufrago. La scorsa settimana, i Primitivi hanno insospettito parecchio il pubblico e i presenti in studio, quando hanno mandato al televoto Gilles. Stando a quanto ha raccontato Miryea Stabile, il naufrago avrebbe chiesto ai suoi compagni d’avventura di nominarlo. Il motivo? Sente la necessità di tornare a casa dai suoi cari e, in particolare, dalla sua fidanzata Miriam.

Nel corso di queste ultime settimane, Gilles ha mostrato i primi segni di cedimento. Il suo malessere è stato notato dai suoi compagni, che hanno deciso di dargli la possibilità di concludere così la sua esperienza. Da leader, Rocca piano piano si è spento, come ha fatto notare la conduttrice dallo studio. In Palapa, Gilles ha fatto notare che un uomo che piange non deve vergognarsi. Non solo, ha precisato che nel periodo natalizio ha dovuto affrontare il Covid-19, a causa del quale ha vissuto un periodo difficile. Su questo punto, è stato sostenuto da Iva Zanicchi, la quale ha affermato che il virus può causare anche depressione. Dallo studio, è intervenuta Elisa Isoardi, che si è dichiarata invece delusa dal comportamento di Gilles.

“Mi dispiace vederti così. Il mio stimilo di vita eri tu sull’Isola, eravamo due leader a confronto. Vederti così mi delude”

Presentatosi come uno dei naufraghi più combattenti, ha deluso un po’ le aspettative di tutti e pare anche quelle di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. I due opinionisti hanno definito i Primitivi “para…i”, in quanto hanno sostenuto di non aver ricevuto la richiesta da parte di Rocca sulla nomination. Anche la Blasi si è mostrata infastidita da questo, tanto che ha preso le difese di Miryea. Elettra ha anche chiesto al naufrago il motivo per cui non ha abbandonato il gioco visto che non riesce a portare avanti l’esperienza.

Gilles ha fatto notare alla Lamborghini che ci sarebbero delle conseguenze economiche, nel caso in cui un concorrente abbandona senza un motivo vitale, che lui non può permettersi. Ed ecco che si è acceso lo scontro con Zorzi. Inizialmente Rocca ha fatto riferimento al percorso dell’opinionista al GF Vip 5, dove è uscito da vincitore. Tommaso ha chiesto di non parlare della sua esperienza, bensì di ciò che lui sta vivendo in Honduras.

Furioso, Gilles ha chiesto invece a Zorzi cos’altro ha fatto oltre al reality. Ha provocato così un certo fastidio in Tommaso: “Perché tu cosa hai fatto? Meno male che c’è Gilles Rocca”. Dall’altra parte, il naufrago ha prontamente risposto: “I followers, per il resto cos’è che hai fatto?”. Dopo di che, ha invitato l’opinionista ad andare a vedere i film al cinema in cui ha recitato: “La mia vita non va avanti con i follower”.

Ovviamente, Tommaso non le ha mandate a dire, ma ha preferito concludere il battibecco. Il suo pubblico, ovviamente, l’ha sostenuto in questa circostanza e sui social non sono mancati gli attacchi a Gilles per le sue frasi. Rocca ha poi ricevuto una sorpresa da parte della fidanzata, che è riuscita a dargli quella forza che aveva perso. Il televoto, però, ha portato proprio alla sua eliminazione.

Gilles su Playa Imboscada non ha accettato l’opportunità di proseguire la sua esperienza a fianco di Beatrice. In seguito, Awed e Matteo Diamante – volti noti sui social – hanno preso le difese di Zorzi.