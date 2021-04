Isola 2021, Ilary Blasi distrugge Massimiliano Rosolino “Vabbè, ho spiegato …”

E’ andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi che si sta rivelando molto adatta a questo ruolo perché sa come bacchettare ma anche elogiare i suoi naufraghi. Ilary Blasi non è una che le manda a dire e, ogni volta che deve redarguire o incitare, lo fa e non teme di essere troppo dura. Anche con l’inviato Massimiliano Rosolino è severa e, se c’è da bacchettarlo la fa come è successo nell’ultima puntata durante la quale lo ha addirittura preso in giro.

Vediamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi fa una gaffe e non perde l’occasione per prendere in giro Massimiliano Rosolino

Ilari Blasi, durante la puntata, invece di dire

“primitivi” ha detto “positivi”.

Infatti ha detto: “Uno dell’Isola dei Positivi…no, cioè primitivi“. Tutti hanno riso, lei per prima e poi ha fatto una battuta su Massimiliano Rosolino: “Vabbè ho spiegato come Massimiliano Rosolino“.

Tommaso Zorzi pensa di avere il microfono chiuso e si lascia andare a una dichiarazione forte: “Gilles è insopportabile”

Tommaso Zorzi, opinionista quest’anno all’Isola dei famosi insieme ad Elettra Lamborghini e a Iva Zanicchi, nell’ultima puntata andata in onda, l’undicesima, pensava di avere il microfono chiuso e che, dunque, non si sentisse cosa diceva e ha commentato il comportamento di Gilles Rocca, che non ha voluto baciare Francesca Lodo per provare a guadagnarsi la ricompensa e ha detto: “Mamma. Sì, è insopportabile”.

Però il microfono era aperto in quel momento e tutti hanno sentito anche se lui questa frase l’ha bisbigliata.

Gilles aveva detto così per motivare il perchè non voleva baciare la Lodo: “Non la faccio questa prova, non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set”.

Francesca Lodo era scoppiata in lacrime per la fame e aveva reagito così: “Non ce l’ho con Gilles. Capisco che avere una donna a casa che ti guarda mentre baci un’altra possa dar fastidio. Però è un gioco, lì c’era un piatto di pasta e io ho fame” e lui: “Io faccio l’attore. Ho baciato tantissime donne sul set, ho fatto tantissimi film con scene di sesso anche abbastanza importanti. Ma qui non sono integro, sono fragile” a quel punto era intervenuta la Blasi che ha detto: “Va bene tutto ma non capisco a quale stabilità mentale ti stai riferendo. Non ha senso quello che dici”.