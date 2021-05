isola-2021:-la-tittocchia-accusa-matteo,-il-clan-stufo-scarica-gilles-rocca

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi, lunedì 3 maggio, ha mostrato nuove dinamiche molto interessanti. Il giorno dopo la puntata Emanuela Tittocchia ha accusato Matteo Diamante di non aver pensato prima a lei e a Rosaria Cannavò nella catena di salvataggio. Secondo lei infatti loro che sono il gruppo degli Arrivisti originale dovrebbero salvarsi a vicenda, coprirsi le spalle per evitare di essere fatti fuori dal gruppo dei naufraghi già presente sull’Isola al loro arrivo. Emanuela si aspettava che Matteo salvasse lei o Rosaria, invece Diamante ha salvato Awed. Per lui ormai fanno tutti parte del gruppo degli Arrivisti, inoltre ha spiegato nel confessionale di aver fatto una scelta anche col cuore. I due hanno legato molto, hanno tanto in comune e hanno anche condiviso sull’Isola dei momenti molto intensi, fino a piangere insieme.

Per la Tittocchia loro tre sono il nucleo principale e tutti gli altri fanno da satellite, non accetta che Rosaria sia in nomination. Probabilmente pensa che sia svantaggiata al televoto contro due veterani, invece la Cannavò rischia poco rispetto a Gilles Rocca e Roberto Ciufoli. “Noi li stiamo trattando come se loro fossero i capi”, ha detto la Tittocchia molto irritata da come stanno andando le cose. Anche Rosaria ha promesso di vendicarsi. Intanto tra i Primitivi c’era un clima poco sereno. Gilles Rocca si è isolato dal gruppo, dicendo a Francesca Lodo di essere più triste del solito. Ubaldo e Valentina Persia non capiscono più l’atteggiamento di Gilles.

Secondo il cromatologo, per esempio, Rocca potrebbe darsi da fare sull’Isola per non pensare. “Che se ne andasse se sta così male”, ha aggiunto. La Persia è dello stesso parere: “A me vederlo così mi ha stufato. Se stai così male alzi la mano e dici me ne vado. Io non aspetterei che sia il pubblico a decidere”. Un clima molto diverso rispetto a qualche giorno fa, quello che è stato ribattezzato il clan sembra essere stufo di Gilles Rocca. Il naufrago ha lasciato di nuovo la spiaggia per degli accertamenti psicofisici, ma quando è salito sulla barca era solo. Un particolare che gli Arrivisti non hanno potuto fare a meno di notare.

Matteo e Emanuela hanno evidenziato il fatto che nessuno dei Primitivi abbia accompagnato Gilles alla barca, ma anzi sono rimasti dall’altra parte della spiaggia. Per la Tittocchia erano quasi sollevati dall’assenza provvisoria di Gilles Rocca. Fariba ha riportato queste impressioni a Miryea, chiedendo conferma o meno del fatto che il gruppo si sentisse sollevato quando Gilles ha lasciato l’Isola per accertamenti. Miryea ha confermato. Quando Gilles è tornato, inoltre, Valentina non ha partecipato all’accoglienza, se ne è rimasta seduta e ha continuato a sistemarsi i capelli. Francesca invece era felice di rivederlo, così come gli Arrivisti.