isola-2021,-paul-gascoigne-lascia-il-reality:-bollettino-medico-non-buono

L’ex calciatore non può proseguire la sua avventura nel reality show in Honduras

Paul Gascoigne abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi 2021. Nel corso dell’undicesima puntata, Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino notizie sull’ex calciatore, il quale ha lasciato la spiaggia in questi giorni. L’inviato ha fatto sapere alla conduttrice che il naufrago si è separato dai suoi compagni per effettuare degli accertamenti. L’infortunio, avvenuto proprio quando ha iniziato questa esperienza in Honduras, gli ha causato non pochi problemi. I dolori, anziché diminuire, nel tempo sono aumentati. Così, i medici hanno ritenuto necessario tenere sotto controllo Paul.

Ed è a seguito di questi accertamenti che i dottori hanno rilasciato un bollettino per nulla positivo sulle condizioni di salute di Gascoigne. A un certo punto della serata di giovedì 22 aprile 2021 – l’appuntamento è registrato e non in diretta – Ilary si è collegata con Paul, il quale si trova attualmente in una stanza d’albergo. Qui ha affermato che sta abbastanza bene, sebbene provi un po’ di dolore. Non solo, ha fatto sapere alla padrona di casa e al pubblico a casa che si è rotto un tendine della spalla. Nonostante tutto, Paul è apparso abbastanza sereno e non è mancato il suo umorismo.

Ironizzando, ha rivelato che per il momento è tutto apposto, in quanto ha la possibilità di mangiare il gelato. A questo punto, Ilary Blasi è stata costretta ad annunciare l’abbandono ufficiale di Paul Gascoigne. La conduttrice si è dichiarata molto dispiaciuta, insieme ai tre opinionisti. L’ex calciatore ha spesso strappato un sorriso con il suo modo di fare. Ma “il bollettino medico non è buono”, ha fatto sapere la Blasi. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare questa avventura.

In questo modo, la conduttrice ha annunciato che Paul non rientrerà in gioco dopo questi accertamenti. Già la scorsa settimana hanno abbandonato il gioco Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Intanto, Ilary ha rivelato ai presenti in studio e al pubblico che Gascoigne è diventato una “gazza ladra”.

Un filmato ha mostrato Paul Gascoigne intento a rovistare tra vari oggetti presenti in reception. Cosa stava cercando l’ex calciatore? Dopo aver fatto mistero sulla questione, l’ormai ex naufrago ha affermato che aveva fame e così stava tentando di trovare dei biscotti. Prima di salutarlo, la Blasi ha mandato in onda una clip con i momenti più simpatici vissuti da Paul.