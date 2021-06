Isola 2021, polemica su Moser: “Zitti, non siete eroi”, la risposta è perfetta

L’ex naufrago è in balia dei ricordi e in un momento di nostalgia ha postato un messaggio su Instagram, ricevendo una dura critica

L’Isola dei Famosi 2021 è finita da pochi giorni e da ancor meno giorni tutti i naufraghi sono tornati in Italia. Quelli che hanno vissuto l’Honduras fino all’ultimo giorno si sono ritrovati improvvisamente catapultati da un’isola deserta ad aerei e al ritorno in Italia. Facile pensare quindi che in questi giorni stiano facendo un po’ di fatica a metabolizzare tutto ciò che è successo, in particolare i sei finalisti che sono stati sulla spiaggia di Cayo Paloma fino all’ultimo giorno. A differenza degli altri anni, quando invece i naufraghi tornavano pochi giorni prima e trascorrevano delle notti in albergo in attesa di conoscere il vincitore in studio, prima di tornare alla vita di sempre. Per questi motivi tutti stanno vivendo dei momenti di nostalgia, tra cui anche Ignazio Moser.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha aperto la valigia solo ieri, visto che erano rimaste a Parigi. Ha condiviso il momento con i fan sui social, come ha fatto anche Matteo Diamante, mostrando tutti i souvenir che è riuscito a portare a casa. Tra gli oggetti c’era anche un coltello, fedele compagno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ha postato poi delle foto, una col coltello e una col sacco in cui teneva la sua roba. Nel messaggio tanta nostalgia di quei giorni trascorsi da naufrago, soprattutto delle notti stellate che ha affrontato facendo di quel sacco il suo cuscino.

A quanto pare, il messaggio di Ignazio Moser non è piaciuto a tutti. C’è stato un commento in particolare che non è passato inosservato in cui un utente si è scagliato contro di lui. “Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola”, si legge nel commento. La persona in questione ha proseguito facendo delle osservazioni: i naufraghi non erano abbandonati a loro stessi, c’erano medici e operatori con loro. Per tali motivi, questa persona ha dato un suo personale e spassionato consiglio:

“Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete”

La risposta di Moser? Praticamente perfetta:

“Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International. Ti ringrazio comunque, un po’ sull’Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te”

In effetti, dinanzi ai personaggi della tv o dello spettacolo si tende spesso a fare questa enorme ed errata confusione con i problemi definiti veri e reali. I ricordi di Moser dell’Isola dei Famosi e tutti i problemi di cui si lamentano in quei momenti i naufraghi vanno sempre contestualizzati, è ovvio. Così come è ovvio che nessuno dei concorrenti ha la presunzione o l’intenzione di definirsi eroe o il coraggio di paragonarsi a chi vive davvero una vita purtroppo ancora piena di disagi. Anche Ignazio, allora, avrebbe potuto suggerire all’autore del commento di impiegare il suo tempo nel sociale e rendersi utile anziché commentare su Instagram dal divano di casa sua. Anzi, in un certo senso è proprio ciò che ha detto, leggendo tra le righe.