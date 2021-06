Isola 2021, Ubaldo: la verità sul ritiro e il retroscena su Fariba a gioco finito

Ubaldo Lanzo, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 timonata da Ilary Blasi, ha fatto il punto della sua esperienza in terra honduregna, rilasciando una corposa intervista ai microfoni di Radio Radio, nel programma Non succederà più. Il nobile nonché cromatologo ha parlato anche del suo ritiro, resosi necessario per via dei problemi di salute non più gestibili che lo hanno afflitto nel corso del reality show.

Per quel che invece riguarda il suo vincitore ‘teorico’, ha confidato che ha fatto il tifo per Ignazio Moser. Sua seconda scelta Valentina Persia. “Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau”, ha chiosato. Lanzo, per quel che concerne il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha voluto sottolineare l’aspetto altruista del gesto che ha permesso a tutti di mangiare pasta per una settimana. Il trentino, per ottenere ciò, ha pagato dazio, facendosi rasare a zero capelli e barba.

E nel post reality? Con chi ha legato di più? “Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli, Drusilla Gucci e anche di Matteo Diamante che ho sentito l’altro giorno e che ospiterò da me nelle prossime settimane”.

Ubaldo Lanzo e il ritiro dall’Isola dei Famosi: i dettagli dell’abbandono

Spazio quindi al ritiro, sopraggiunto per ‘cause di forza maggiore’. Ubaldo ha iniziato ad accusare problemi non da sottovalutare nel momento in cui ha mangiato un granchio e una chela dell’animale gli ha “spaccato un dente”, un “incisivo“. Dopo l’episodio ha comunque resistito per quattro settimane, imbottito di antidolorifici, prima di alzare bandiera bianca e far rientro in Italia: “Poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola”.

L’ex naufrago ha voluto ricordare che se avesse trionfato, avrebbe devoluto in beneficienza il 50% del montepremi. Nella fattispecie ne avrebbe destinato il 25% alla lotta contro l’alzehimer e un altro 25% alla lotta contro il parkinson, patologia che ha causato il decesso di suo padre.

Isola 2021, le confessioni di Ubaldo Lanzo

Capitolo ‘intimo’: “Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini mai fatto ma mai dire mai.. ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Ora sono in un periodo cripto-sessuato. Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay”.

Si è quindi planati sul tema ‘discussioni all’Isola’. Lanzo ne ha avute diverse. Particolarmente accese quelle con Vera Gemma e Fariba Tehrani. Jedà, fidanzato di Vera, a un certo punto lo ha anche definito maleducato e cafone. Come è andata a finire? “Con Gemma e Jedà abbiamo chiarito. Io ho ragione però sull’Isola si amplificano tutte le cose”.

Con la madre di Giulia Salemi invece le ruggini non sono state superate: “Fariba no comment. Troppa udienza troppa importanza. Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io la ho salutata ma lei mi ha risposto “ciao a me?” Salutare è educazione”.

Il cromatologo ha infine narrato l’accoglienza che ha ricevuto dopo aver lasciato il reality. Un’accoglienza dal sapore agrodolce visto che qualche “deficiente” sui social lo ha “minacciato di morte”. Però appena atterrato in Italia ha trovato “molto affetto dal pubblico” che lo “ha seguito” sull’Isola.