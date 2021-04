isola-2021,-valentina-persia-gesto-fortissimo-contro-fariba,-il-web-si-rivolta

All’Isola dei famosi 2021, sta accadendo praticamente di tutto. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sembra che Valentina Persia si sia rifiutata di salutare Fariba. La figlia Giulia Salemi, da diverse ore da portando avanti una vera e propria polemica sui social network, per come la madre è stata trattata in Honduras. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Isola dei famosi 2021, cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri?

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 19 aprile 2021 sembra che Valentina Persia si sia rifiutata di salutare Fariba e tra l’altro pare che abbia anche detto “Deve sparire”. Giulia Salemi dopo aver visto la puntata e dopo aver soprattutto visto come la madre è stata trattata dai suoi compagni d’avventura, sembra che abbia postato su Twitter alcuni commenti al veleno. L’atteggiamento di Valentina Persia è stato ancora una volta quindi condannato, non soltanto da Giulia Salemi, ma anche da gran parte del pubblico che stava seguendo la puntata.

I naufraghi contro Fariba

Le due donne protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi, sembra che anche nei giorni scorsi siano state protagoniste di uno scontro piuttosto acceso. È accaduto che Fariba alcuni giorni fa abbia riportato a Myrea, che il gruppo l’ha definita stupida, gruppo del quale pare fanno parte Gilles, Francesca e Valentina. Ad ogni modo proprio quest’ultima sembra che non abbia tanto sopportato il fatto che Fariba abbia riportato ciò e per questo sarebbe partita all’attacco scontrandosi con la mamma di Giulia Salemi. Ci sarebbe stato così un duro confronto dapprima sull’Isola dove Fariba è stata accusata di mettersi sempre in mezzo, quando si tratta di dire delle cattiverie. Questo scontro è poi continuato nel corso della puntata di ieri, ovvero la decima di questa stagione.

La reazione di Valentina Persia, il gesto condannato dal web e da Giulia Salemi

«Io spero che Fariba possa uscire da questo gioco e non la possa più incontrare. Non la voglio più incontrare nella mia vita. Se ci sono dei termini che non vedrete mai uscire dalla mia bocca sono proprio stupida, cretina, down e mongol**de, perchè queste fanno parte della mia vita». Queste le parole di Valentina, parlando proprio di Fariba. Quest’ultima dopo lo sfogo della sua compagna d’avventura ha dovuto abbandonare la Palapa perché esclusa dal gioco. Sembra che la mamma di Giulia Salemi abbia così iniziato a salutare tutti i suoi compagni d’avventura, ma Valentina e Gilles si sarebbero rifiutati di darle addirittura la mano. Questo atteggiamento da parte di entrambi, non è stato affatto condiviso dai telespettatori del reality che si sono letteralmente scagliati contro i due naufraghi. Anche la figlia di Fariba ovvero Giulia Salemi su Twitter ha scritto «Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? … ».