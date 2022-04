Isola 2022, Cecilia Rodriguez senza freni: “Sono tutti contro i Rodriguez perchè …”

Sono trascorse poche settimane da quando su Canale 5 ha avuto inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante questo però sono già iniziate le prime simpatie e antipatie sia tra i naufraghi ma anche da parte dei telespettatori a casa. Tra i concorrenti più discussi vi troviamo sicuramente i Rodriguez, e nello specifico Jeremias e il padre Gustavo spesso al centro della polemica. Ma, per quale motivo? Nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stata proprio Cecilia Rodriguez.

Jeremias e Gustavo Rodriguez spesso al centro della polemica

Tra i naufraghi protagonisti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi vi troviamo proprio il padre e il fratello di Belen e Cecilia ovvero Gustavo e Jeremias Rodriguez. I due infatti sono più volte finiti al centro di polemiche e discussioni con altri naufraghi ma non solo, anche il mondo del web sembrerebbe essersi scagliato contro la coppia composta da padre e figlio. Ad intervenire sulla questione è stata nelle scorse ore proprio Cecilia Rodriguez che ha colto l’occasione di affrontare tale argomento rispondendo alla domanda di un follower. “Non riesco a capire tutto l’accanimento che c’è verso i Rodriguez” ha chiesto l’utente.

La risposta di Cecilia

A tale domanda la fidanzata di Ignazio Moser ha risposto affermando “La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare fuori quelli più forti, perché poi, quando devi fare le nomination, vai al televoto con qualcuno più debole. Mi sono spiegata? Provano a buttare fuori i più forti per poter poi fare le nomination con qualcuno meno conosciuto, non con un cognome come il nostro”. Cecilia ha poi proseguito chiedendo ai suoi fan di salvare il padre Gustavo dalla nomination ma allo stesso tempo ha voluto comunque precisare che nel caso verrà eliminato saranno lo stesso felici perchè sentono molto la sua mancanza.

Il pensiero di Cecilia Rodriguez sul fratello Jeremias

Cecilia Rodriguez, conosciuta da tutti semplicemente come la bellissima e simpaticissima Chechu, ha poi proseguito parlando del fratello Jeremias al quale è davvero molto legata. Lo stesso Jeremias si è reso già protagonista di diversi scontri sia con Edoardo Tavassi ma anche con NicolasVaporidis, e proprio a proposito del fratello Cecilia si è espressa affermando “Le persone speciali e rare vanno capite, non sono per tutti, devi avere un dono per capirle. Penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Talvolta stare alle regole degli altri e di questo mondo qua, che fa caga*e, sia molto complicato, però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo, sì!”. La sorella di Belen ha poi concluso precisando che il fratello è una persona che sa chiedere scusa e che per tale motivo aver sentito il contrario, sull’Isola, non le è piaciuto . In ultimo ha voluto precisare “Ma perché poi non andiamo a chiedere perché uno ha alzato la voce, perché si è arrabbiato, perché è andato a difendere qualcun altro o non ti ha più parlato…eh?!”.