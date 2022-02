isola-2022,-luxuria-opinionista-e-lei-dice-la-sua:-“nessuno-ha-…”

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione de L’isola dei famosi ovvero il noto reality show di Canale 5 alla cui guida sembrerebbe esservi anche questa volta la bravissima Ilary Blasi. Negli ultimi giorni sono circolate diverse notizie legate appunto al reality show in questione, tra queste anche la presenza di Vladimir Luxuria e di Nicola Savino come opinionisti. Proprio l’ex deputata però è intervenuta nel corso delle ultime ore per smentire la notizia in questione. Ma quali sono stati di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Vladimir Luxuria opinionista de L’Isola dei famosi 2022?

Più si avvicina il momento in cui L’Isola dei Famosi prenderà il posto su Canale 5 del Grande Fratello vip e più insistenti si fanno le indiscrezioni sul programma. Nel corso delle ultime settimane sono stati diversi i rumor secondo i quali a ricoprire il ruolo di opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Una notizia che però a quanto pare non sembrerebbe essere vera, o almeno questa sarebbe stata la versione fornita dalla stessa Luxuria nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo nel programma radiofonico Facciamo finta che in onda su R101. Proprio nel corso di tale intervista il giornalista non ha perso l’occasione di chiederle se davvero sarà l’opinionista del noto reality show di Canale 5 oppure no.

La verità di Vladimir Luxuria

Alla domanda in questione Vladimir Luxuria ha risposto senza alcun problema rivelando quella che è la sua verità. “Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata…”, queste nello specifico le sue parole. Si tratterebbe quindi di semplici rumors ma di nulla di serio e di reale. L’opinionista ma anche scrittrice, attivista, personaggio televisivo, attrice e tanto altro ancora ha comunque voluto precisare che una richiesta del genere le piacerebbe molto. “Mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte… ” ha poi proseguito.

L’ex deputata ironizza sulla possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi

L’ex deputata, che in diverse occasioni ha dato anche dimostrazione della sua simpatia e ironia, ha poi proseguito l’intervista concessa a Maurizio Costanzo facendo una simpatica battuta e tirando in ballo la Casellati, Presidente del Senato candidata come Presidente del Consiglio e che però ha ottenuto uno scarso successo. “Non vorrei fare la fine della Casellati…”, queste esattamente le parole espresse da Luxuria.