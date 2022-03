isola-2022,-marco-melandri-svela:-“avevo-bisogno-di-…”

La messa in onda della prima e attesissima puntata de L’Isola dei Famosi avrà luogo tra pochi giorni, ed esattamente lunedì 21 marzo 2022. A condurre vi sarà ancora una volta la moglie di Francesco Totti e quindi la celebre conduttrice italiana Ilary Blasi mentre invece tra coloro che faranno parte del cast ecco che è possibile menzionare Marco Melandri. Il celebre pilota motociclistico però prima di partire per l’Honduras ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata e sentimentale. E per farlo ha condiviso sui social un lungo post.

Marco Melandri naufrago a L’Isola dei Famosi 2022

Tanti sono i volti noti che prenderanno parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e tra questi è possibile citare un grande campione del motociclismo ovvero Marco Melandri. Il pilota però prima di iniziare questa nuova avventura in televisione ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata confermando a tutti coloro che lo seguono, la separazione dalla moglie Manuela Raffaetà. I due erano legati dal 2005 e nel 2014 sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Martina. Purtroppo però la loro storia è arrivata al capolinea già da un po’ di tempo, ed esattamente dalla fine del 2020. I due però hanno deciso di mantenere la loro privacy non divulgando alcuna notizia sulla questione nonostante nei mesi scorsi si sia parlato di una nuova donna nella vita del pilota. A far chiarezza sulla vicenda è stato lo stesso Melandri attraverso i social.

Il post social del pilota motociclistico

Marco Melandri ha di preciso condiviso sui social due fotografie accompagnate da un lungo pensiero. “Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”. Queste nello specifico le parole scritte da Melandri che ha poi proseguito affermando che l’ex moglie è stata sempre a conoscenza di tutto.

Le belle parole per l’ex moglie e per la misteriosa AM

Non sono mancate le belle parole nei confronti dell’ex moglie ma anche nei confronti dell’ex fiamma AM. A proposito della prima ha rivelato “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”. A proposito di AM si è espresso definendola una ragazza dotata di un alto QI con la quale ha condiviso un bellissimo viaggio e alla quale ha augurato il meglio che la vita possa darle. Melandri ha poi concluso “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità, in fondo, paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”.