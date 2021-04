isola,-brando-giorgi-ha-rischiato-di-rimanere-cieco:-come-sta-oggi

Brando Giorgi ha rischiato davvero grosso all’Isola dei Famosi. La moglie Daniela Battizzocco ha spiegato al settimanale Di Più che il marito stava per perdere la vista. Per fortuna gli autori del reality show e lo stesso attore si sono mossi in fretta e il tempestivo intervento ha fatto il resto. Brando, ex protagonista di Vivere e Centovetrine e visto recentemente in una puntata de L’Allieva 3, ha dovuto fare i conti con un distacco della retina.

Come rivelato dalla moglie Daniela, a un certo punto Brando ha avuto problemi a vedere sull’Isola dei Famosi. Da metà dell’occhio in giù non vedeva praticamente nulla. Giorgi ha così preso il primo volo disponibile per Roma da Città del Messico. L’interprete, 54 anni, seppur con evidente difficoltà, ha fatto più di venti ore di volo, tra scali vari.

Mentre Brando Giorgi era in volo la moglie Daniela e i figli Camilla e Niccolò si sono attivati per organizzare l’intervento agli occhi. L’operazione è avvenuta al Centro di chirurgia retinica Tolmino, sito a Torino è e tra i migliori in questo settore.

Brando è stato in sala operatoria per un’ora e mezzo: ad occuparsi del tutto il professor Vincenzo Petitti, che non ha nascosto a Giorgi e alla sua famiglia che l’attore ha rischiato parecchio durante l’esperienza all’Isola dei Famosi. Il dottore non ha però svelato il motivo per cui l’interprete ha avuto il distacco della retina.

Ad oggi non è infatti possibile sapere con certezza cosa sia successo. Di sicuro all’Isola dei Famosi Brando Giorgi non ha vissuto dei momenti spensierati e ha dovuto fare i conti con stress e fame. Per fortuna tutto è andato per il meglio e oggi l’ex naufrago deve fare di tutto per guarire come si deve.

Brando Giorgi deve cercare di restare sdraiato per almeno due settimane, senza fare movimenti bruschi o sforzi. L’occhio non è più bendato ma l’attore non ci vede ancora bene. Una situazione non così fuori dal comune: è infatti il normale decorso postoperatorio.