Isola: Brando Giorgi ha rischiato la cecità | Com’è ridotto l’occhio oggi

Brando Giorgi è stato uno dei naufraghi di quest’ultima edizione di L’Isola dei Famosi, personaggio molto determinato ha dovuto ritirarsi per un problema di salute all’occhio. Scopriamo che cosa è successo effettivamente e come sta ora.

Brando Giorgi è un attore italiano conosciuto soprattutto per le fiction e le soap opera. Tra i suoi ultimi lavori ci sono L’allieva, Sangue Caldo e Caterina e le sue figlie. Quest’anno ha deciso di cimentarsi nella dura prova di Canale 5 sbarcando in Honduras per mettersi alla prova nel noto survival show.

La sua esperienza all’Isola dei Famosi non è andata proprio liscia, si è duramente scontrato con Valentina Persia e anche con gli altri compagni di squadra e naufraghi non andava molto d’accordo, forse per la presenza di caratteri troppo forti o atteggiamenti che lo infastidivano. A un certo punto aveva deciso di isolarsi pur vivendo sulla stessa isola dei compagni, attirandosi molte critiche.

Verso la metà di Aprile ha dovuto abbandonare all’improvviso l’Honduras per un problema all’occhio. Che cosa è successo e come sta oggi?

Brando Giorgi e l’infortunio all’Isola dei famosi

L’attore era partito per l’Isola pieno di positività, come aveva annunciato lui stesso sui social, che aggiorna spesso e dove ha 13,5 mila followers e che, dopo la recente performance, saranno certamente cresciuti ancora di più. Era passato da leader dei Rafinados in squadra coi burinos. Poi però ha dovuto abbandonare all’improvviso.

La moglie, la showgirl Daniela Battizzocco ne ha parlato al settimanale Di Più, raccontando che il marito, padre dei suoi due figli, aveva iniziato a non vedere più nulla da metà occhio in giù. Così ha preso il primo volo da Città del Messico per Roma, un viaggio non semplice in quelle condizioni, perché prevedeva 20 ore di volo con vari scali. Nel frattempo a casa la sua famiglia si è data da fare per preparare tutto.

L’intervento per il distacco della retina

L’interprete infatti aveva un distacco della retina e ha addirittura rischiato di perdere la vista. Non si conosce la situazione precisa in cui questo è avvenuto, ma il problema richiedeva un’operazione. Una volta tornato a casa Giorgi ha cercato di tranquillizzare i fan sostenendo di essere sereno e di aver accettato “con un po’ di filosofia” questo infortunio. Si è operato al centro di chirurgia retinica Tolmino, pubblicando anche su Instagram un dietro le quinte dell’intervento ottenendo un migliaio di Like e tanto incoraggiamento.

L’intervento è durato un’ora e mezza e anche il professor Vincenzo Petitti ha confermato che Brando ha davvero rischiato seriamente la vista. Ora deve stare sdraiato, a riposo per 2 settimane. Sempre la moglie ha aggiunto di essere rimasta turbata vedendolo, all’inizio, perché aveva perso 11 chili e aveva una benda sull’occhio

Per fortuna le cose sono finite bene e forse presto lo vedremo di nuovo in studio all’Isola con la consueta determinazione. Infine la sua non è stata la prima uscita dello show, anche Elisa Isoardi ha dovuto lasciare per un problema a un occhio, mentre l’ex calciatore Paul Gascoigne a causa della spalla.

