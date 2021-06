isola-dei-famosi-2021,-brando-giorgi-attacca-il-programma-“certe-dinamiche-…”

L’Isola dei Famosi 2021 si è concluso soltanto da pochi giorni, ovvero lo scorso lunedì 7 giugno con la vittoria di Awed. Quest’ultimo è il giovane youtuber napoletano arrivato in Honduras all’inizio di questa avventura ed è stato l’ultimo a lasciare l’isola da vincitore. Sicuramente tanti sono stati i protagonisti di questa edizione 2021 del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e uno di questi è stato sicuramente Brando Giorgi. Quest’ultimo è stato parecchie volte al centro di polemiche sorte con alcuni naufraghi e compagni di avventura.

Isola dei famosi 2021, la polemica di Brando Giorgi

Ad ogni modo, sembrerebbe anche che sia stato lo stesso Brando a lasciarsi andare ad uno sfogo in questi giorni attraverso il suo profilo Instagram. Sembrerebbe che nello specifico Brando abbia voluto urlare la sua delusione su Instagram per il fatto che durante la finale non ci fosse pubblico in studio. Inoltre, sembrerebbe che Brando si sia lamentato del fatto che in studio non ci fosse un altro ex concorrente ovvero Ferdinando Guglielmotti. “Era giusto che ci fossi pure tu in studio…certe dinamiche non mi abituerò mai a capirle. Abbraccio…tanto ci vediamo presto”. Sono state queste le parole riferite da Brando che ovviamente è stato presente nel corso della puntata finale dell’isola in studio.

La delusione di Brando e la risposta di Ferdinando Guglielmotti

Una volta però pubblicato questo sfogo, Ferdinando non ha tardato a replicare alle parole del suo ex compagno d’avventura. In realtà sembrerebbe che Ferdinando si sia mostrato piuttosto tranquillo e anche molto sorridente. Sotto ad una foto dove i protagonisti pare fossero Gilles Rocca e Beppe Braida, Ferdinando avrebbe scritto “L’isola è anche questo“, come voler dimostrare il fatto che questo reality abbia dato comunque modo a tutti di poter andare oltre il gioco e costruire dei sinceri legami.

La puntata finale dell’Isola, la vittoria di Awed

Come abbiamo avuto modo di anticipare questa edizione 2021 dell’Isola è stata vinta da Awed, arrivato in finale con Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Valentina Persia. Quest’ultima si è classificata seconda, mentre Ignazio Moser che è stato raggiunto dalla fidanzata Cecilia Rodriguez si è piazzato alla quarta posizione. Andrea Cerioli raggiunto anche lui dalla sua fidanzata Arianna Cirrincione si è invece è posizionato al terzo posto. Ad ogni modo, conclusa già questa esperienza si pensa già alla prossima. La macchina organizzativa è già al lavoro.