isola-dei-famosi-2021,-elettra-lamborghini-una-furia-contro-gilles-rocca-“non-mi-…”

Elettra Lamborghini, come tutti sappiamo, è una delle opinioniste de L’isola dei famosi 2021. Ha iniziato questa avventura un po’ in ritardo per essere stata purtroppo contagiata dal covid-19 a pochi giorni dall’inizio del reality. Ad ogni modo, una volta sconfitto il covid, Elettra si è unita al resto del cast ed ai suoi colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In ogni puntata del reality, che ricordiamo va in onda ogni lunedìe giovedì, Elettra ha dimostrato di avere un carattere piuttosto esuberante, ma di essere anche molto schietta e sincera oltre che simpaticissima. Chi la conosce sa bene che Elettra non le manda di certo a dire, e di conseguenza il ruolo che le è stato dato le calza a pennello.

Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca

In attesa della nuova puntata che andrà in onda proprio questa sera lunedì 12 aprile, sembra che nelle scorse ore la ricca ereditiera si sia raccontata su Telepiù, commentando anche i vari commenti. Pare che si sia soffermata proprio su Gillies Rocca. Nei confronti di questo naufrago, sembra che Elettra abbia alcune perplessità e parecchi dubbi. “Non mi piacciono per niente certi modi arroganti”, queste le sue parole.

La ricca ereditiera commenta i modi arroganti del naufrago

Nello specifico Elettra pare che si sia riferita ad un episodio avvenuto tra Gilles e Miryes Stabile, ovvero quando il naufrago si è rivolto alla donna dicendole “Ma come ti chiami?”. Commentando ancora questo episodio, la ricca ereditiera avrebbe ancora aggiunto “Mi è sembrata una mancanza di rispetto. Perché aveva un tono di superiorità poco simpatico”. A quanto pare però il naufrago non è l’unico di questa edizione dell’Isola dei Famosi a essere oggetto di critica di Elettra Lamborghini. Nel corso dell’intervista infatti la ricca ereditiera sembra abbia avuto anche qualcosa da ridire su vera Gemma, che come tutti sappiamo, è stata eliminata e si trova su Parasite Island.

L’opionista contro Vera Gemma e Andrea Cerioli, ma chi salva?

“A pelle mi è sembrata molto dura nel carattere, troppo”, avrebbe detto l’opinionista parlando della naufraga. Poi la critica su Andrea Cerioli, l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma per Elettra, si salva qualcuno in questa edizione? Sicuramente si, ed è Drusilla. “E’ un tesoro con la sua timidezza”, ha dichiarato Elettra. Al termine dell’intervista, Elettra sembra avere anche espresso qualche parola sui suoi compagni di avventura ovvero Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi esprimendo nei loro confronti delle bellissime parole.” Con loro mi sento a casa”, avrebbe detto la Lamborghini.