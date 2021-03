Isola dei Famosi 2021, Floriana Secondi resta a casa, se la prende con Giovanni Ciacci e lui “Mi ha attaccato e perchè …”

‘Isola dei famosi, cosa c’è dietro la non partecipazione di Giovanni Ciacci al reality? In una delle puntate di Pomeriggio 5, l’ex gieffina Floriana Secondi pare che si sia scagliata contro Giovanni Ciacci, per il fatto di non essere stata scelta come concorrente dell’Isola dei famosi 2021.

Isola dei famosi 2021, perchè Giovanni Ciacci non partecipa più al reality

Nelle scorse settimane, era stata ufficializzata la partecipazione di Giovanni Ciacci a questa edizione del reality L’isola dei famosi. Purtroppo però, dopo aver sostenuto le visite mediche, Ciacci ha annunciato il ritiro dal reality. Il motivo? Pare che il Covid-19, contratto lo scorso mese di novembre, gli abbia lasciato degli strascichi molto importanti che non gli permettono di poter partecipare al reality di casa Mediaset. Tuttavia, in questi giorni è sorta anche una polemica, per delle dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina Floriana Secondi. Ma cosa è accaduto?

Floriana Secondi contro Ciacci, è polemica

Per un pò di tempo, il nome di Floriana Secondi pare fosse stato accostato al reality, poi finito nel dimenticatoio. L’ex gieffina pare avesse mostrato anche parecchio dispiacere per il fatto di non essere stata scelta, accusando lo stilista di aver in qualche modo fatto la scelta al posto suo. Ad ogni modo Ciacci, sembra che in questi giorni sia tornato a parlare di Floriana Secondi, sostenendo che lei andava dicendo che le aveva fregato il posto. Secondi continua dicendo che se gli autori comunque avessero voluto, indipendentemente da lui l’avrebbero sicuramente presa per far parte del cast dell’Isola dei famosi 2021. “Ho trovato il suo attacco nei miei confronti una sceneggiata cafona e volgare, come è lei. Non credevo di poter essere coinvolto in una pagina di tv così brutta”. Questo quanto dichiarato da Giovanni, il quale aggiunge che Floriana non ha avuto alcun tipo di rispetto nei suoi confronti ma anche nei riguardi di Barbara D’Urso.

Il malore di Giovanni Ciacci ed il ringraziamento ad Adriana Volpe

Giovanni Ciacci sta attraversando un periodo difficile. Tutto ha avuto inizio quando l’uomo ha contratto il Covid-19. Sembra che Ciacci continui dopo tanto tempo ad avere degli strascichi, emersi dalle visite mediche da lui sostenute per poter partecipare al reality. Questo quanto raccontato dallo stesso nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque. Minore capacità respiratoria, scarsa forza nei muscoli, minore resistenza allo sforzo e bruttissime cicatrici sui polmoni, queste le conseguenze del Covid su Giovanni.

Recentemente Ciacci ha avuto un malore, proprio mentre si trovava al telefono con Adriana Volpe. Quest’ultima, avendo capito la gravità della situazione, gli avrebbe inviato i soccorsi, salvandogli la vita. Giovanni, nel corso dell’intervista diretta ha dichiarato che la sua medicina ha un nome ben specifico, ovvero Adriana Volpe. “Le sarò sempre grato per quello che ha fatto e che continua a fare con me”, ha aggiunto Ciacci. Quest’ultimo pensava che il malore fosse dovuto alla dieta rigida che stava seguendo, in vista della partecipazione all’Isola dei famosi. Poi, il medico, dopo gli accertamenti avrebbe detto invece che era una conseguenza del Covid.