isola-dei-famosi-2021,-ilary-blasi-fa-una-dichiarazione-e-restano-tutti-a-bocca-aperta

Ormai ci siamo, manca sempre meno all’inizio di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi che sarà condotta per la prima volta dalla conduttrice romana, Ilary Blasi. Ebbene sì, quest’ultima per la prima volta sarà al timone del reality che fino ad oggi è stato condotto da Alessia Marcuzzi. Nel cast che ormai è stato già formato, ci sarà anche Massimiliano Rosolino, nelle vesti di inviato in Honduras. Come opinionisti invece ci saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. In realtà, proprio nella serata di ieri la ricca ereditiera ha comunicato di aver contratto il Covid e di conseguenza adesso bisognerà vedere come e se Elettra potrà prendere parte al reality. Ad ogni modo, sono ore di grande fermento per la grande macchina che lavora per la realizzazione di questo reality, che negli anni scorsi ha avuto un grande successo. In queste ore a parlare è stata proprio lei, Ilary Blasi che si sta preparando per il Grande ritorno in TV dopo qualche anno di assenza. Ma cosa ha dichiarato Ilary?

Isola dei Famosi, le dichiarazioni di Ilary Blasi

Come già abbiamo detto, mancano davvero pochi giorni all’inizio di questa edizione dell’Isola dei famosi che partirà ufficialmente lunedì 15 marzo. Ad ogni modo, nei giorni scorsi la conduttrice ha rilasciato una intervista anche piuttosto lunga, nel corso della quale ha parlato di questa nuova esperienza. Sembra che Ilary abbia anche voluto dire la sua su una possibile partecipazione all’Isola in veste di naufraga.

Ilary all’Isola come naufraga? La sua risposta

“Non ci ho mai pensato. Però adesso, lavorandoci, capisco l’attrazione e mi viene da dire che se un giorno me lo chiedessero potrei dire: perché no? Anche se poi come concorrente non ci andrei davvero: i figli, la casa, Francesco…la mia vita é già piena cose”. Questo quanto dichiarato da Ilary. Chissà se un giorno Ilary deciderà quindi di partecipare al reality come concorrente.

Tommaso Zorzi nuovo opinionista, Elettra sostituita causa Covid?

Ormai manca sempre meno all’inizio del reality e proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha fatto felici milioni di telespettatori. Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sarà il terzo opinionista del reality. Questo dopo l’annuncio fatto da Elettra, che ha confessato di essere purtroppo positiva al Covid-19. Colpi di scena a pochi giorni dall’inizio del reality. La redazione è dovuta correre ai ripari, chiamando Tommaso Zorzi a ricoprire quel ruolo, che pare gli fosse già stato proposto, ma che aveva rifiutato.